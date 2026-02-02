قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسائر حادة للذهب عالميًا تتجاوز 5% والأسواق المصرية تترقب.. إليك أسعار الذهب اليوم
دعم طبي ونفسي وغذائي.. الهلال الأحمر المصري يستقبل الجرحى الفلسطينيين بمعبر رفح
الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل
اللجنة القضائية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
إعلامي: حمزة عبدالكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضمه لبرشلونة
ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. 12 عملا من المغرب
إصابة 25 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 2174 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة نجحت في إزالة 2174 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة 28، التي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحالات التي تم إزالتها شملت 197 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و683 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و376 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى 918 حالة متغيرات مكانية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنيا إلى أن حملات الإزالة تُنفذ في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع أي تعديات جديدة في مهدها.

وأضاف اللواء كدواني أن خطة تنفيذ الموجة الـ28 مقسمة إلى ثلاث مراحل؛ بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، تليها المرحلة الثانية من 7 حتى 27 فبراير الجارى، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 حتى 27 مارس المقبل، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة.

المنيا إزالة التعديات الأراضى الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

ترشيحاتنا

حكة الساقين المستمرة.. عرض جلدي عابر أم إنذار مبكر لمشكلة خطيرة؟

حكة الساقين المستمرة.. عرض جلدي عابر أم إنذار مبكر لمشكلة خطيرة؟

كنز مدفون

كنز تيودوري بقيمة 4 ملايين دولار.. طفل يعثر على قلادة ذهبية عمرها 500 عام بالصدفة

ظواهر فلكية

فبراير 2026.. مهرجان سماوي لعشاق النجوم وقمر الثلج واستعراض نادر للكواكب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد