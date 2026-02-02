إزالة 2174 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة نجحت في إزالة 2174 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة 28، التي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحالات التي تم إزالتها شملت 197 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و683 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و376 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى 918 حالة متغيرات مكانية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنيا إلى أن حملات الإزالة تُنفذ في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع أي تعديات جديدة في مهدها.

وأضاف اللواء كدواني أن خطة تنفيذ الموجة الـ28 مقسمة إلى ثلاث مراحل؛ بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، تليها المرحلة الثانية من 7 حتى 27 فبراير الجارى، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 حتى 27 مارس المقبل، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة.