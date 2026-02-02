رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان

قال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ : تمر علينا الليلة نفحات طيبة بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، هذه المناسبة العطرة التي نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة، كما نستحضر فيها معاني الصفاء والتسامح ونجدد فيها العهد مع الله عز وجل بالطاعة والعمل الصالح.

وتقدم رئيس المجلس، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، وإلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات.

واختتم: سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والاستقرار والخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.