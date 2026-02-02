سفير أنقرة : عقد منتدى أعمال بين مصر وتركيا خلال زيارة أردوغان إلى القاهرة

أكد سفير أنقرة بالقاهرة صالح موطلو شن، أنه سيجري تنظيم منتدى أعمال ضمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى مصر في الأيام المقبلة مؤكدًا أنه عند النظر إلى هذه الزيارة مع الوفود التجارية والاقتصادية التركية، ستكون أكبر زيارة وفد تركي إلى مصر وأكثرها ازدحامًا حتى الآن.

وجاءت تصريحات السفير التركي خلال منتدى التعاون، بين اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (FEDCOC) في الأول من فبراير في العلمين، في الساحل الشمالي، بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، الذي ألقى كلمة الافتتاح.



وقالت السفارة التركية بالقاهرة في بيان إن المنتدى يعد أحد أكبر الاجتماعات التجارية التي عُقدت على الإطلاق بين تركيا ومصر، واستضافه فندق ريكسوس التركي في العلمين بحضور نحو 200 رئيس ومسؤول من قطاعات التجارة والصناعة والبورصات في تركيا، وأكثر من 100 ممثل تجاري من مصر.

وترأس الوفد التركي رئيس اتحاد الغرف والبوصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، بينما ترأس الوفد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل.

وصرح سفير تركيا لدى القاهرة، بأن مصر دخلت مرحلة تعافٍ ملحوظة على صعيد التوازنات الاقتصادية الكلية في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها تمتلك حالياً هيكلاً اقتصادياً كلياً متيناً.



وأوضح السفير شن أن الفريق الاقتصادي المصري الذي يضم وزراء المالية والتجارة الخارجية والاستثمار والصناعة والنقل والتعاون الدولي، يتمتع بكفاءة عالية، ومنفتح على العالم، وقريب جداً من التعاون مع تركيا.



وأضاف شن أن رجال الأعمال الأتراك يحظون دائماً باستقبال إيجابي من السلطات السياسية في مصر، وأن الأبواب مفتوحة لهم دائماً.



وأكد السفير التركي بالقاهرة أن قطاعات المقاولات والطاقة والسياحة والتجارة والاقتصاد ستكون أهم مجالات التعاون بين تركيا ومصر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد السياح الأتراك الذين سيزورون مصر يقترب من 400 ألف سائح في عام 2025، ويعتقد أن هذا الرقم قد يصل بسهولة إلى 500 ألف سائح في السنوات القادمة.

كما ذكر شن أن عدد السياح المصريين الذين سيزورون تركيا بلغ 350 ألف سائح في عام 2022، وأنه من الممكن الوصول إلى هذا الرقم مجددًا.



وفي نفس السياق، أكدا رفعت حصارجيكلي أوغلو وأحمد الوكيل، اللذان تحدثا أيضاً في المنتدى، على أهمية تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتكنولوجي بين البلدين، مشددين على أن تركيا ومصر ستظلان الشريكين التجاريين والاقتصاديين والصناعيين الأهم لبعضهما البعض في المستقبل.