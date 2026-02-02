قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير أنقرة : عقد منتدى أعمال بين مصر وتركيا خلال زيارة أردوغان إلى القاهرة

السفير التركي بالقاهرة
السفير التركي بالقاهرة
ناصر السيد

أكد سفير أنقرة بالقاهرة صالح موطلو شن، أنه سيجري تنظيم منتدى أعمال ضمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى مصر في الأيام المقبلة مؤكدًا أنه عند النظر إلى هذه الزيارة مع الوفود التجارية والاقتصادية التركية، ستكون أكبر زيارة وفد تركي إلى مصر وأكثرها ازدحامًا حتى الآن.

وجاءت تصريحات السفير التركي خلال منتدى التعاون، بين اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (FEDCOC) في الأول من فبراير في العلمين، في الساحل الشمالي، بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، الذي ألقى كلمة الافتتاح. 


وقالت السفارة التركية بالقاهرة في بيان إن المنتدى يعد أحد أكبر الاجتماعات التجارية التي عُقدت على الإطلاق بين تركيا ومصر، واستضافه فندق ريكسوس التركي في العلمين بحضور نحو 200 رئيس ومسؤول من قطاعات التجارة والصناعة والبورصات في تركيا، وأكثر من 100 ممثل تجاري من مصر.
وترأس الوفد التركي رئيس اتحاد الغرف والبوصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، بينما ترأس الوفد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل.
وصرح سفير تركيا لدى القاهرة، بأن مصر دخلت مرحلة تعافٍ ملحوظة على صعيد التوازنات الاقتصادية الكلية في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها تمتلك حالياً هيكلاً اقتصادياً كلياً متيناً.


وأوضح السفير شن أن الفريق الاقتصادي المصري الذي يضم وزراء المالية والتجارة الخارجية والاستثمار والصناعة والنقل والتعاون الدولي، يتمتع بكفاءة عالية، ومنفتح على العالم، وقريب جداً من التعاون مع تركيا.


وأضاف شن أن رجال الأعمال الأتراك يحظون دائماً باستقبال إيجابي من السلطات السياسية في مصر، وأن الأبواب مفتوحة لهم دائماً.


وأكد السفير التركي بالقاهرة أن قطاعات المقاولات والطاقة والسياحة والتجارة والاقتصاد ستكون أهم مجالات التعاون بين تركيا ومصر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد السياح الأتراك الذين سيزورون مصر يقترب من 400 ألف سائح في عام 2025، ويعتقد أن هذا الرقم قد يصل بسهولة إلى 500 ألف سائح في السنوات القادمة.
كما ذكر شن أن عدد السياح المصريين الذين سيزورون تركيا بلغ 350 ألف سائح في عام 2022، وأنه من الممكن الوصول إلى هذا الرقم مجددًا.


وفي نفس السياق، أكدا رفعت حصارجيكلي أوغلو وأحمد الوكيل، اللذان تحدثا أيضاً في المنتدى، على أهمية تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتكنولوجي بين البلدين، مشددين على أن تركيا ومصر ستظلان الشريكين التجاريين والاقتصاديين والصناعيين الأهم لبعضهما البعض في المستقبل.

منتدى أعمال بين مصر وتركيا أردوغان زيارة أردوغان إلى القاهرة سفير أنقرة بالقاهرة صالح موطلو شن زيارة الرئيس التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

معبر رفح

قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر دخول مصر من معبر رفح للعلاج

معرض الكتاب

بعدما تخطى عدد الزائرين 4.5 مليون.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد