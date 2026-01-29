أردوغان يزور السعودية ومصر فبراير المقبل لمناقشة الوضع في غزة ولتعزيز التعاون الإقليمي

أفادت وكالة الأنباء التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى السعودية ومصر يومي 3 و4 فبراير المقبل في جولة رسمية تهدف إلى بحث الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الإقليمية الأخرى.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية أن الزيارة ستركز على القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا وكل من السعودية ومصر.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بالمملكة العربية السعودية، حيث سيعقد منتدى أعمال في 3 فبراير، يليه منتدى مماثل في مصر يوم 4 فبراير، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة.

ويشمل جدول المباحثات أيضًا آليات إعادة إعمار غزة وسوريا، ومبادرات إقليمية لتحقيق الاستقرار، ومنها مبادرة "مجلس السلام لغزة". كما سيتم مناقشة التطورات الخاصة بتشكيل مجموعة دفاعية مشتركة تضم تركيا والسعودية وباكستان.

ويضم وفد الرئيس التركي عددًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، ومن المتوقع أن تشمل المباحثات مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية والطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والقطاعات الحيوية الأخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين تركيا والدولتين العربيّتين.