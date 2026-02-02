قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الإمارات تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة

فرناس حفظي

ذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع أن تستأنف الإمارات العربية المتحدة رحلاتها الجوية إلى إسرائيل خلال الأشهر المقبلة، مشيرةً إلى أن هذه الخطط قد تتغير في حال تصاعد التوترات الإقليمية. 

وكانت الإمارات قد علّقت رحلاتها في أكتوبر 2023 مع اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

ويؤكّد الوزراء أنّ هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة تثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣.

