رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
توك شو

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

هاجر ابراهيم

كشف المهندس سامح الغزولي، عضو الإتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهم بنود قانون البناء الجديد 2026، قائلا: إنه فى حالتنا من تلك النسخة من قانون التصالح هناك مشكلة فى التنفيذ وفي مواد القانون.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “القانون الجديد غامض فى موضوع صب السقف ولا يسمح به، وجعل فئة كبيرة من الناس أحجمت عن التصالح، ومن تقدم شعروا أنهم خدعوا”.

وحدد قانون البناء الموحد عقوبات رادعة تشمل الغرامة والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حال عدم الالتزام باشتراطات تأمين المباني، وذلك في إطار تعزيز حماية العقارات والمنشآت وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، حيث ألزم القانون بتوفير وسائل الحماية من الحريق والالتزام بعدد المصاعد المناسب لارتفاع المبنى وعدد وحداته، مع تحديد جزاءات واضحة للمخالفين.

قانون البناء الموحد عقوبات

قانون البناء الموحد عقوبات

ونصت المادة 105 من قانون البناء على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تجاوز 50000 جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة. 

وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهات مستديمة، تشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

وألزمت المادة 49 طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وفقا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وبما يتوافق مع القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

البناء الجديد قانون البناء الجديد قانون التصالح

