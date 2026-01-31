قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: المنيا ستدخل ضمن المرحلة الثانية لـ التأمين الصحي الشامل
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة» ..ويؤكد: بناء الوعي الإيماني يبدأ من الصغر

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة»
الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة»
عبد الرحمن محمد

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفلًا لتكريم أطفال برنامج «بلغت السابعة»، والذي عُقد بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجلة «نور»، باعتباره المستوى الأول من برنامج التربية الإيمانية للطفل المسلم، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لغرس القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الأطفال، وتعزيز وعيهم الديني في مراحلهم العمرية المبكرة.

وشهد الحفل حضور أ. د/ عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، وأ. د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ. د/ إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة «نور».

وأكد أ. د/ عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الأزهر الشريف لا يولي اهتمامه بالكبار فقط، بل يضع النشء على رأس أولوياته، مشددًا على أن المرحلة العمرية المبكرة تُعد حجر الأساس في بناء الإنسان.

وأوضح فضيلته أن الحاجة إلى مثل هذه البرامج باتت ضرورة ملحّة في ظل انتشار الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن توجيه الأطفال والأخذ بأيديهم نحو الطريق الصحيح يحميهم من التيه، ويسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على خدمة أوطانها والحفاظ على هويتها.

ومن جانبه، أكد أ. د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن برنامج «بلغت السابعة» يأتي استجابة حقيقية لمتطلبات الواقع المعاصر، في ظل التحديات الفكرية والقيمية التي تحيط بالأطفال، مشيرًا إلى أن غرس القيم الإيمانية والأخلاقية في هذه المرحلة العمرية المبكرة يُمثل حصنًا منيعًا يحمي النشء من الانحرافات السلوكية والفكرية.

وأضاف فضيلته أن البرنامج يهدف إلى بناء وعي ديني سليم لدى الطفل، قائم على الفهم الصحيح والممارسة الواعية، بما يسهم في إعداد جيل متوازن قادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه.

وأكدت أ. د/ إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أن برنامج «بلغت السابعة» يُعد نموذجًا رائدًا في التربية الإيمانية المبكرة، حيث يراعي خصائص المرحلة العمرية للأطفال، ويقدم القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب مبسط وجاذب، يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ.

وأشارت أ.د «شاهين» إلى أن الاستثمار في وعي الطفل هو استثمار في مستقبل المجتمع، مؤكدة أهمية تكامل دور الأسرة مع المؤسسات الدينية والتربوية في غرس القيم الصحيحة منذ الصغر.

ومن جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة بمشاركة أبنائهم في برنامج «بلغت السابعة»، مؤكدين أن البرنامج لم ينعكس أثره على الأطفال فحسب، بل امتد أثره إلى الأسرة بأكملها، حيث لمسوا التزام أبنائهم بالقيم والسلوكيات التي تلقوها خلال البرنامج.

وأشاروا إلى حرص أطفالهم على تطبيق ما تعلموه عمليًا في حياتهم اليومية، بما يعكس نجاح البرنامج في الجمع بين التربية الإيمانية والتوجيه السلوكي بأسلوب يناسب الأطفال ويؤثر في وجدانهم.

وفي ختام الحفل، كرم أ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، الأطفال المشاركين في البرنامج بمنحهم كتاب «رسائل الإمام»، وأحدث إصدار من مجلة «نور»، إلى جانب كتاب خاص أعدّه واعظات مجمع البحوث تضمّن قصة كل طالب شارك في البرنامج، صيغت محتوياته في ضوء مشاركاتهم وتفاعلهم خلال أنشطة «بلغت السابعة»، فضلًا عن تسليم شهادات تقدير؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا على مواصلة التعلّم وغرس القيم الإيمانية في نفوسهم.


ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يمتد جناح الأزهر على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب تكريم أطفال برنامج «بلغت السابعة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال اعتماد النتيجة

اعرف نتيجتك .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

مديرية أمن بني سويف

ضبط المتهم بإنهاء حياة صديقه في سربو ببني سويف بسبب خلافات مالية

حريق شقه في المنوفية

مصرع فران في حريق منزله في المنوفية

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد