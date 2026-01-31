الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة» ..ويؤكد: بناء الوعي الإيماني يبدأ من الصغر

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفلًا لتكريم أطفال برنامج «بلغت السابعة»، والذي عُقد بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجلة «نور»، باعتباره المستوى الأول من برنامج التربية الإيمانية للطفل المسلم، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لغرس القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الأطفال، وتعزيز وعيهم الديني في مراحلهم العمرية المبكرة.

وشهد الحفل حضور أ. د/ عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، وأ. د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ. د/ إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة «نور».

وأكد أ. د/ عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الأزهر الشريف لا يولي اهتمامه بالكبار فقط، بل يضع النشء على رأس أولوياته، مشددًا على أن المرحلة العمرية المبكرة تُعد حجر الأساس في بناء الإنسان.

وأوضح فضيلته أن الحاجة إلى مثل هذه البرامج باتت ضرورة ملحّة في ظل انتشار الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن توجيه الأطفال والأخذ بأيديهم نحو الطريق الصحيح يحميهم من التيه، ويسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على خدمة أوطانها والحفاظ على هويتها.

ومن جانبه، أكد أ. د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن برنامج «بلغت السابعة» يأتي استجابة حقيقية لمتطلبات الواقع المعاصر، في ظل التحديات الفكرية والقيمية التي تحيط بالأطفال، مشيرًا إلى أن غرس القيم الإيمانية والأخلاقية في هذه المرحلة العمرية المبكرة يُمثل حصنًا منيعًا يحمي النشء من الانحرافات السلوكية والفكرية.

وأضاف فضيلته أن البرنامج يهدف إلى بناء وعي ديني سليم لدى الطفل، قائم على الفهم الصحيح والممارسة الواعية، بما يسهم في إعداد جيل متوازن قادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه.

وأكدت أ. د/ إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أن برنامج «بلغت السابعة» يُعد نموذجًا رائدًا في التربية الإيمانية المبكرة، حيث يراعي خصائص المرحلة العمرية للأطفال، ويقدم القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب مبسط وجاذب، يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ.

وأشارت أ.د «شاهين» إلى أن الاستثمار في وعي الطفل هو استثمار في مستقبل المجتمع، مؤكدة أهمية تكامل دور الأسرة مع المؤسسات الدينية والتربوية في غرس القيم الصحيحة منذ الصغر.

ومن جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة بمشاركة أبنائهم في برنامج «بلغت السابعة»، مؤكدين أن البرنامج لم ينعكس أثره على الأطفال فحسب، بل امتد أثره إلى الأسرة بأكملها، حيث لمسوا التزام أبنائهم بالقيم والسلوكيات التي تلقوها خلال البرنامج.

وأشاروا إلى حرص أطفالهم على تطبيق ما تعلموه عمليًا في حياتهم اليومية، بما يعكس نجاح البرنامج في الجمع بين التربية الإيمانية والتوجيه السلوكي بأسلوب يناسب الأطفال ويؤثر في وجدانهم.

وفي ختام الحفل، كرم أ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، الأطفال المشاركين في البرنامج بمنحهم كتاب «رسائل الإمام»، وأحدث إصدار من مجلة «نور»، إلى جانب كتاب خاص أعدّه واعظات مجمع البحوث تضمّن قصة كل طالب شارك في البرنامج، صيغت محتوياته في ضوء مشاركاتهم وتفاعلهم خلال أنشطة «بلغت السابعة»، فضلًا عن تسليم شهادات تقدير؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا على مواصلة التعلّم وغرس القيم الإيمانية في نفوسهم.



ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يمتد جناح الأزهر على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).