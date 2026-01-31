عروض مسرحية ونماذج محاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم بمعرض الكتاب

قدم طلاب الأزهر الشريف فقرات مسرحية ونماذج محاكاة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب ، عبّروا خلالها عن حب العلماء وتقدير مكانتهم، وذلك تكريمًا للعالم الجليل الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، تقديرًا لعطائه العلمي والدعوي، وتعبيرًا عن الامتنان وحفظ الجميل، وإحياءً لإرثه العلمي والديني الراسخ ولإسهامات العلماء المسلمين في شتى المجالات.

وجسّدت العروض التي قدمها طلاب منطقة الأقصر الأزهريّة قيم الوفاء للعلماء، ودورهم المحوري في نهضة الأمة وبناء الوعي، حيث استعرض الطلاب نماذج مضيئة من سيرة العلماء وعطائهم، مؤكدين أن العلم رسالة، وأن العلماء هم حراس الهوية وورثة الأنبياء، في أداء لافت نال إعجاب جمهور الجناح.

كما شهد الجناح تقديم نماذج محاكاة لخطب العلماء ومحاضراتهم العلمية، أبرزت مكانتهم المتميزة، ودورهم في نشر الوسطية وترسيخ الفكر المستنير، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ربط الأجيال الجديدة برموزهم العلمية والفكرية، وتنمية وعيهم بتاريخهم العلمي المشرق.

وتنوّعت الفعاليات ما بين أناشيد دينية وابتهالات روحانية قدّمها طلاب الأزهر بأصوات ندية مؤثرة، إلى جانب تلاوات قرآنية عطرة جسّدت جمال الأداء الأزهري وأصالته، في مشهد عكس ثراء المواهب الطلابية، وعمق الانتماء للعلم والقرآن.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الأزهر الشريف في دعم الإبداع الطلابي، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات الفنية والثقافية، بما يعزز رسالة الأزهر في بناء الإنسان، وترسيخ القيم الدينية والإنسانية، وربط الإبداع بالعلم والهوية.