إقبال جماهيري من الكبار على كتاب «الأطفال يسألون الإمام» بجناح الأزهر في معرض الكتاب

يشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزائرين على مختلف إصداراته وفعالياته الثقافية، وسط حضور متنوع يضم الأطفال والشباب والكبار على حد سواء، في مشهد يعكس تفاعلًا واسعًا مع ما يقدمه الجناح من محتوى يجمع بين التثقيف وبساطة الطرح.

ومن بين الإصدارات التي حظيت باهتمام خاص ولافت ويتصدر المبيعات كتاب «الأطفال يسألون الإمام»، المعروض بركن الطفل في مجلة «نور»، ولم يقتصر الطلب عليه على الصغار فقط، بل حرص عدد كبير من الآباء والكبار على اقتنائه في أجزائه الثلاثة.

ويأتي هذا الإقبال من الكبار إدراكًا لقيمة الكتاب في تقديم إجابات واضحة ومبسطة عن الأسئلة التي تدور في أذهان النشء، بما يساعد أولياء الأمور على امتلاك إجابات صحيحة ومتوازنة تمكّنهم من الحوار مع أبنائهم بلغة تناسب عقولهم وأعمارهم.

ويواصل جناح الأزهر الشريف جذب رواد المعرض عبر برامجه المتنوعة وإصداراته التي تخاطب العقل والوجدان، مقدمًا نموذجًا حيًا لدور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر المعرفة الرصينة وترسيخ القيم، ليظل محطة رئيسية يقصدها الزائرون من مختلف الأعمار طوال أيام المعرض.