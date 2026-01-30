قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 25 شخصا.. بوكو حرام تشن هجوما مسلحا على ولاية بورنو النيجيرية
اعرف الكيلو بكام.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل شهر رمضان
ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا
ماني ورونالود يقودان تشكيل النصر لمواجهة الخلود في الدوري السعودي
متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
ديني

توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «ما لم يُقال بعد عن الفقد» بمعرض الكتاب.. صور

الدكتورة أسماء عطية
الدكتورة أسماء عطية
محمد صبري عبد الرحيم

توافدت أعداد كبيرة من محبي الدكتورة أسماء عطية، الباحثة والمتخصصة في الدعم النفسي والأسري والتربوي، لحضور حفل توقيعها كتاب «ما لم يُقال بعد عن الفقد» الذي أقيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ57.

ويفتح كتاب «ما لم يُقال بعد عن الفقد» مساحة صادقة للكلام عمّا يُكتم، وللاعتراف بمشاعر الفقد التي كثيرًا ما نعيشها في صمت، ويتواجد الكتاب في صالة 1 – دار ببلومانيا – جناح A59.

ويعد كتاب  «ما لم يُقال بعد عن الفقد» ليس رثاءً، ولا خطاب عزاء تقليديًا، ولا تنظيرًا نفسيًا جافًا؛ بل هو مساحة أمان، وصوتٌ لمن لم يجدوا كلمات يعبّرون بها عمّا انكسر في داخلهم، يقترب الكتاب من الفقد بوصفه تجربة إنسانية عميقة، لا تقتصر على فقد الأشخاص فقط، بل تمتد إلى فقد الأمان، والذات القديمة، والعلاقات، والأحلام، والصورة التي كنا نراها لأنفسنا.


ويمتاز الكتاب بلغة إنسانية دافئة، تمزج بين الخبرة العلمية والوجدان الصادق، فيخاطب القارئ لا من موقع الوعظ، بل من موقع المشاركة والفهم. تطرح المؤلفة أسئلة مؤلمة ومؤجلة، وتمنح القارئ حق الشعور دون إدانة، وحق الحزن دون استعجال التعافي.


ولا يقدّم كتاب «ما لم يُقال بعد عن الفقد» وصفات جاهزة لتجاوز الفقد، بل يساعد القارئ على فهم ما يمر به، وتسميته، والتصالح معه، واحتوائه خطوة بخطوة. إنه كتاب يُقرأ ببطء، ويُشبه الجلسة العلاجية الهادئة التي تقول لك: أنت لست وحدك، وما تشعر به مفهوم.


«ما لم يُقال بعد عن الفقد» ليس كتابًا يُنهي الحزن، بل كتاب يرافقه، ويحوّل الألم من حملٍ ثقيل إلى معنى يمكن العيش معه، ومن صمتٍ موجع إلى وعيٍ مُنقذ، ويتحقق ذلك من خلال التمرينات العملية المرفقة بعد كل فصل، والتي جاءت بمثابة جلسات دعم نفسي موجّهة تساعد القارئ على الفهم والتعافي خطوةً بخطوة.

الدكتورة أسماء عطية الدعم النفسي والأسري والتربوي معرض القاهرة الدولي للكتاب ما لم يُقال بعد عن الفقد ما لم يقال بعد عن الفقد كتاب

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

كهربا

الأفريقي التونسي يرفض كهربا.. مخاوف من السجل الانضباطي

الزمالك

بمشاركة السعيد وبنتايك.. لقطات من تدريب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية| صور

عمر جابر

إعلامي : عيد ميلاد سعيد لكابتن الزمالك عمر جابر

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

