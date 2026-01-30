قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 25 شخصا.. بوكو حرام تشن هجوما مسلحا على ولاية بورنو النيجيرية
اعرف الكيلو بكام.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل شهر رمضان
ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا
ماني ورونالود يقودان تشكيل النصر لمواجهة الخلود في الدوري السعودي
متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعيان دولة التلاوة.. كتاب جديد لمحمد غنيم بمعرض الكتاب

أعيان دولة التلاوة
أعيان دولة التلاوة
محمد صبري عبد الرحيم

صدر حديثًا كتاب «أعيان دولة التلاوة» للكاتب محمد السيد غنيم، وذلك تزامنًا مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، ويُعد الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العربية في مجال توثيق تاريخ التلاوة المصرية وروّادها.


يوثّق الكتاب رحلة التلاوة في مصر من خلال تقديم بورتريهات إنسانية وفنية لخمسين قارئًا من أعلام قرّاء القرآن الكريم، ممن أسهموا في تشكيل وجدان المستمع المصري والعربي، سواء من ذاع صيتهم أو من ظل عطاؤهم حاضرًا دون شهرة واسعة.


ويعتمد المؤلف أسلوبًا سرديًّا يجمع بين التوثيق والتحليل والبعد الإنساني، مستعرضًا ملامح المدارس المختلفة في التلاوة المصرية وأثرها في تطور الأداء الصوتي والقرآني.


ويشير المؤلف إلى أن «أعيان دولة التلاوة» ليس مجرد كتاب توثيقي، بل هو رحلة محبة ووفاء لهؤلاء القرّاء الذين عشقوا القرآن وأخلصوا له، من خلال تقديم عرض موجز لحياة كل قارئ، وأهم سماته الفنية، وما ميّزه عن غيره في الأداء والمدرسة والأسلوب.


الكتاب صادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، ويُتاح للجمهور خلال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما يستهدف شريحة واسعة من القرّاء، خاصة المهتمين بتاريخ التلاوة، وطلاب العلم، والشباب الراغبين في التعرّف على رموز المدرسة المصرية العريقة في قراءة القرآن الكريم.
ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة في مسار توثيق الذاكرة الصوتية والدينية لمصر، وإحياء سيرة أعلامٍ شكّلوا جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية والروحية للمجتمع.

أعيان دولة التلاوة دولة التلاوة التلاوة معرض القاهرة الدولي للكتاب الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

لبنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة ​صديقين جنوب لبنان

نتنياهو

الاحتلال يمهل الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أحمد أبو الغيط ووزير الشؤون الخارجية الهندي

غزة والسودان وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية الهندي

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد