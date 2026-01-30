أعيان دولة التلاوة.. كتاب جديد لمحمد غنيم بمعرض الكتاب

صدر حديثًا كتاب «أعيان دولة التلاوة» للكاتب محمد السيد غنيم، وذلك تزامنًا مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، ويُعد الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العربية في مجال توثيق تاريخ التلاوة المصرية وروّادها.



يوثّق الكتاب رحلة التلاوة في مصر من خلال تقديم بورتريهات إنسانية وفنية لخمسين قارئًا من أعلام قرّاء القرآن الكريم، ممن أسهموا في تشكيل وجدان المستمع المصري والعربي، سواء من ذاع صيتهم أو من ظل عطاؤهم حاضرًا دون شهرة واسعة.



ويعتمد المؤلف أسلوبًا سرديًّا يجمع بين التوثيق والتحليل والبعد الإنساني، مستعرضًا ملامح المدارس المختلفة في التلاوة المصرية وأثرها في تطور الأداء الصوتي والقرآني.



ويشير المؤلف إلى أن «أعيان دولة التلاوة» ليس مجرد كتاب توثيقي، بل هو رحلة محبة ووفاء لهؤلاء القرّاء الذين عشقوا القرآن وأخلصوا له، من خلال تقديم عرض موجز لحياة كل قارئ، وأهم سماته الفنية، وما ميّزه عن غيره في الأداء والمدرسة والأسلوب.



الكتاب صادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، ويُتاح للجمهور خلال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما يستهدف شريحة واسعة من القرّاء، خاصة المهتمين بتاريخ التلاوة، وطلاب العلم، والشباب الراغبين في التعرّف على رموز المدرسة المصرية العريقة في قراءة القرآن الكريم.

ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة في مسار توثيق الذاكرة الصوتية والدينية لمصر، وإحياء سيرة أعلامٍ شكّلوا جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية والروحية للمجتمع.