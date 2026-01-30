جناح الأزهر يعقد ندوة عن تحديات العالم الرقمي غدا.. ويكرم أطفال "بلغت السابعة"

ينظم جناح الأزهر الشريف، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، غدًا السبت، ندوة علمية بعنوان «قراءة شرعية وأخلاقية لتحديات العالم الرقمي»، وذلك في إطار مناقشة القضايا المعاصرة المرتبطة بالعالم الرقمي من منظور شرعي وأخلاقي.

وتُعقد الندوة بحضور د. محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود. رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ويديرها د. علي حامد، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

كما يقيم جناح الأزهر الشريف حفلًا لتكريم أطفال برنامج «بلغت السابعة» (المستوى الأول من برنامج التربية الإيمانية للطفل المسلم)، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك احتفاءً بجهود غرس القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الأطفال، وتعزيز وعيهم الديني في مراحلهم العمرية المبكرة.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).