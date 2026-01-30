قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
ديني

جناح الأزهر يعقد ندوة عن تحديات العالم الرقمي غدا.. ويكرم أطفال "بلغت السابعة"

ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب
ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب
أحمد سعيد

ينظم جناح الأزهر الشريف، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، غدًا السبت، ندوة علمية بعنوان «قراءة شرعية وأخلاقية لتحديات العالم الرقمي»، وذلك في إطار مناقشة القضايا المعاصرة المرتبطة بالعالم الرقمي من منظور شرعي وأخلاقي.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعقد ندوة حول تحديات العالم الرقمي من منظور شرعي غدا

وتُعقد الندوة بحضور د. محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود. رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ويديرها د. علي حامد، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

كما يقيم جناح الأزهر الشريف حفلًا لتكريم أطفال برنامج «بلغت السابعة» (المستوى الأول من برنامج التربية الإيمانية للطفل المسلم)، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك احتفاءً بجهود غرس القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الأطفال، وتعزيز وعيهم الديني في مراحلهم العمرية المبكرة.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

جناح الأزهر الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح الأزهر الشريف برنامج بلغت السابعة

