أخبار أسوان.. احتفالية رمضانية بليلة القدر.. ومواجهة حازمة للتعديات.. وحفل إفطار جماعي لـ100 طفل يتيم

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 16/3/2026 أحداث متنوعة.

فنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بليلة القدر والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الطابية ، عقب أداؤه لصلاة العشاء والتراويح ، وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم مدير مديرية الأوقاف ، فضلاً عن القيادات الدينية والعسكرية والتنفيذية .

محافظ أسوان يشهد فعاليات الإحتفال بليلة القدر بمسجد الطابية..شاهد

التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بالمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإستعراض أخر المستجدات فيما يتعلق بهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، والذى يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.



محافظ أسوان: تحويل 8 للنيابة العسكرية لتعديهم على أراضى الدولة بمنطقة الإسكان المتميز

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، فى تدخل سريع وعاجل ، توجيهاته لسرعة التعامل الفورى مع كسر بخط مياه الشرب قطر 8 بوصة بمدينة نصر النوبة ، وتم التدخل للأجهزة المختصة لإصلاح العطل ، وتخفيف المعاناة عن المواطنين .



تدخل سريع من محافظ أسوان لإصلاح كسر خط مياه الشرب بنصر النوبة

نظمت مؤسسة مصر الخير تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حفل إفطار جماعى لـ 100 طفل يتم بنادى أسوان الرياضى ، بحضور الأطفال وأسرهم.

من جانبه قدم محافظ أسوان شكره وتقديره للخدمات الإنسانية التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، وبمتابعة من الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان لتجهيز وتوفير الوجبات الساخنة والجافة وكراتين المواد الغذائية لتوزيعها على البسطاء خلال الشهر الكريم.

إفطار جماعى لـ 100 طفل يتيم وتوزيع قسائم شراء ملابس

قامت المنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأسوان برئاسة المهندس عيد كرومر بتنفيذ أعمال جرد ورفع الرمال المتراكمة على جانبي الطريق المؤدي إلى مطار أسوان الدولي وحتى مدخل المطار ، وذلك عقب العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة .



رفع الرمال بطريق مطار أسوان الدولي لضمان السيولة المرورية