إفطار جماعى لـ 100 طفل يتيم وتوزيع قسائم شراء ملابس

نظمت مؤسسة مصر الخير تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حفل إفطار جماعى لـ 100 طفل يتم بنادى أسوان الرياضى ، بحضور الأطفال وأسرهم.

من جانبه قدم محافظ أسوان شكره وتقديره للخدمات الإنسانية التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، وبمتابعة من الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان لتجهيز وتوفير الوجبات الساخنة والجافة وكراتين المواد الغذائية لتوزيعها على البسطاء خلال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم أوجه الدعم اللازم للتغلب على الظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جهود متنوعة

فيما أوضح الدكتور أحمد موسى بأن فعاليات الحفل شملت تقديم فقرات ورسومات وألعاب للأطفال ، فضلاً عن توزيع قسائم شراء ملابس من النصر الرياضى بقيمة 50 ألف جنيه مهداه كتبرع من مكتب أسوان ضمن مبادرة " إسعاد الأيتام ".