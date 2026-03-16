تدخل سريع من محافظ أسوان لإصلاح كسر خط مياه الشرب بنصر النوبة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، فى تدخل سريع وعاجل ، توجيهاته لسرعة التعامل الفورى مع كسر بخط مياه الشرب قطر 8 بوصة بمدينة نصر النوبة ، وتم التدخل للأجهزة المختصة لإصلاح العطل ، وتخفيف المعاناة عن المواطنين .

وعلى الفور كلف محافظ أسوان المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفرق الصيانة الفنية التابعة للشركة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز للتعامل السريع مع الكسر وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة.

جهود متنوعة

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة نصر النوبة أن فرق الصيانة باشرت أعمالها فور تلقي البلاغ ، وتمكنت من إصلاح الكسر خلال فترة زمنية وجيزة ، مع إعادة ضخ مياه الشرب بالشبكة، وتم وصول الخدمة إلى المنازل بصورة منتظمة .

وأكد رئيس المدينة على أن هذا التدخل السريع يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة بما يسهم في الحفاظ على إنتظام خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين على الوجه الأكمل .