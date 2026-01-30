قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
دعاء اليوم الحادى عشر من شعبان.. كلمات تصب عليك الخير صبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الممرضة التي تطلع على الموتى وتهزأ منهم.. عالم بالأزهر يجيب

حكم الممرضة التى تطلع على الموتى وتهزأ منهم
حكم الممرضة التى تطلع على الموتى وتهزأ منهم
شيماء جمال

ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤالا تقول صاحبته: “لي صديقة تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات وبحكم عملها تطلع على الموتى بالمستشفى وتهزأ منهم فما حكم ذلك شرعا؟”.

حكم من يهزأ من الموتى

وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: أن أي مخلوق لله إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا يجب أن يعظم ويكرم ولا يمتهن، لأن تكريمه من تكريم خالقه وإهانته والازدراء منه انتهاك للخالق عز وجل.

تكريم الله للمخلوقات

قال تعالى: “و لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر”.

وقال سبحانه “سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون”.

وكلمة سبحان لا تذكر إلا عند الشيء العظيم الخارق للمألوف وغير المعتاد.

وما جاء في الآيات يدعو إلى تعظيم الخالق سبحانه وتسبيحه بما يناسب قدرته المطلقة الخالق للكون كله إنسه وجنه نباته وحيوانه

وكل ما هو موجود في الحياة يدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وأعلى المخلوقات منزلة على الإطلاق الإنسان.

كما روت كتب السنة أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت عليه فقيل له إنها جنازة يهودي فقال: "أليست نفسا؟".

حكم من يطلع على الموتى ويهزأ منهم

وأضاف قائلا:

أولا نهمس في أذن أختنا الممرضة إن ما تراه اليوم من الموتى سوف تمر بهذا المشهد في يوم من الأيام إن عاجلا أو آجلا، وكان يجب أن ما تراه من جثث هؤلاء يفضي بها إلى العظة والاعتبار والتذكر،والادكار والتقرب منها إلى العزيز القهار، فأنت اليوم على قيد الحياة وسوف تكونين غدا بمشيئة الله ضمن من فقدوا الحياة وكما يدين المرء يدان.

ثانيا: إن لأهل العلم قاطبة عبارات تجري على ألسنتهم توجب احترام الميت وكأنه لا يزال على قيد الحياة من هذه العبارات ما يلي:

١ حرمة الميت كحرمة الحي.

٢ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي

وكل ذلك بالنسبة إلى الحي ممنوع فيجب أن يكون ممنوعا كذلك بالنسبة للميت.

ثالثا: إذا رأى الإنسان على الميت حسنة أذاعها ونشرها وإذا رأى عليه سيئة أو عيبا كتمها.

فقد قال بشأن ذلك سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم “ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا”.

حكم من يهزأ من الموتى تكريم الله للمخلوقات حكم من يطلع على الموتى ويهزأ منهم الموتى عطية لاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

هدى شعراوي

الخادمة كلمة السر .. تفاصيل وفاة الفنانة السورية هدى شعراوى

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

بالصور

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد