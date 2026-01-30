حكم الممرضة التي تطلع على الموتى وتهزأ منهم.. عالم بالأزهر يجيب

ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤالا تقول صاحبته: “لي صديقة تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات وبحكم عملها تطلع على الموتى بالمستشفى وتهزأ منهم فما حكم ذلك شرعا؟”.

حكم من يهزأ من الموتى

وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: أن أي مخلوق لله إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا يجب أن يعظم ويكرم ولا يمتهن، لأن تكريمه من تكريم خالقه وإهانته والازدراء منه انتهاك للخالق عز وجل.

تكريم الله للمخلوقات

قال تعالى: “و لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر”.

وقال سبحانه “سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون”.

وكلمة سبحان لا تذكر إلا عند الشيء العظيم الخارق للمألوف وغير المعتاد.

وما جاء في الآيات يدعو إلى تعظيم الخالق سبحانه وتسبيحه بما يناسب قدرته المطلقة الخالق للكون كله إنسه وجنه نباته وحيوانه

وكل ما هو موجود في الحياة يدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وأعلى المخلوقات منزلة على الإطلاق الإنسان.

كما روت كتب السنة أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت عليه فقيل له إنها جنازة يهودي فقال: "أليست نفسا؟".

حكم من يطلع على الموتى ويهزأ منهم

وأضاف قائلا:

أولا نهمس في أذن أختنا الممرضة إن ما تراه اليوم من الموتى سوف تمر بهذا المشهد في يوم من الأيام إن عاجلا أو آجلا، وكان يجب أن ما تراه من جثث هؤلاء يفضي بها إلى العظة والاعتبار والتذكر،والادكار والتقرب منها إلى العزيز القهار، فأنت اليوم على قيد الحياة وسوف تكونين غدا بمشيئة الله ضمن من فقدوا الحياة وكما يدين المرء يدان.

ثانيا: إن لأهل العلم قاطبة عبارات تجري على ألسنتهم توجب احترام الميت وكأنه لا يزال على قيد الحياة من هذه العبارات ما يلي:

١ حرمة الميت كحرمة الحي.

٢ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي

وكل ذلك بالنسبة إلى الحي ممنوع فيجب أن يكون ممنوعا كذلك بالنسبة للميت.

ثالثا: إذا رأى الإنسان على الميت حسنة أذاعها ونشرها وإذا رأى عليه سيئة أو عيبا كتمها.

فقد قال بشأن ذلك سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم “ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا”.