دار الإفتاء تختتم دورة تطوير المهارات لوفد اتحاد إندونيسيا بزيارات ميدانية

اختتمت دار الإفتاء المصرية فعاليات الدورة التدريبية "تطوير مهارات الإفتاء في ضوء المستجدات المعاصرة" التي نظمتها إدارة التدريب بالدار لعدد من طلاب اتحاد إندونيسيا العام البالغ عددهم سبعين متدربًا وذلك في إطار التعاون العلمي والتبادل المعرفي بين دار الإفتاء المصرية ودولة إندونيسيا الشقيقة، بهدف تعزيز مهارات الإفتاء المؤسسي والتعرف على آليات العمل الشرعي والإداري.

واستهل برنامج ختام الدورة بتنظيم زيارات ميدانية شملت مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالقاهرة حيث كان في استقبال الوفد أئمة المسجد الذين قدموا شرحًا وافيًا حول تاريخ المسجد ومكانته في وجدان المسلمين ودوره العلمي والدعوي عبر العصور

وشملت الزيارة أيضًا ضريح سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه حيث سادت أجواء من الروحانية والسكينة وأعرب الوفد عن تقديرهم العميق لما يحمله المقام من رمزية دينية وتاريخية في التراث الإسلامي.

كما اطلعوا على حجرة الآثار النبوية الشريفة التي تضم عدداً من المقتنيات المباركة من بينها سيف النبي صلى الله عليه وسلم ومكحلته ومصحف سيدنا الإمام علي رضي الله عنه إلى جانب بعض المقتنيات التاريخية الأخرى مثل الكرسي الذي كان يجلس عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في دروسه للتفسير، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول أهمية هذه الآثار وقيمتها الدينية والتاريخية وسبل الحفاظ عليها.

وتوجه المشاركون إلى مقر دار الإفتاء المصرية حيث نظمت إدارة التدريب زيارات ميدانية للإدارات الشرعية داخل الدار، تعرفوا خلالها على سير العمل والاختصاصات المختلفة لكل إدارة ودورها في المنظومة الإفتائية العامة، بالإضافة إلى التعرف على التنظيم الإداري والعلمي وآليات التنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان جودة ودقة الفتوى.

واطلع الوفد على المراحل التفصيلية لإصدار الفتوى بدءًا من استقبال الاستفتاءات ودراسة الأحكام الشرعية واستحضار الأقوال المعتبرة ومراعاة مقاصد الشريعة والواقع المعاصر، مرورًا بمرحلة التحرير والمراجعة العلمية الدقيقة، وصولًا إلى اعتماد الفتوى في صورتها النهائية بما يعكس العمل المؤسسي الجماعي

وفي ختام الدورة أعرب وفد إندونيسيا عن سعادتهم الكبيرة بهذه التجربة العلمية والميدانية مشيدين بالتجربة المصرية في مجال الإفتاء المؤسسي والتنظيم الدقيق للعمل الشرعي ومؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون العلمي المشترك بين الجانبين بما يخدم قضايا الإفتاء والعمل الديني في البلدين