قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الحرس الثوري الإيراني: التهديدات الأمريكية حرب نفسية.. ولدينا خطط لكل السيناريوهات
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تختتم دورة تطوير المهارات لوفد اتحاد إندونيسيا بزيارات ميدانية

وفد اتحاد إندونيسيا
وفد اتحاد إندونيسيا
أحمد سعيد

اختتمت دار الإفتاء المصرية فعاليات الدورة التدريبية "تطوير مهارات الإفتاء في ضوء المستجدات المعاصرة" التي نظمتها إدارة التدريب بالدار لعدد من طلاب اتحاد إندونيسيا العام البالغ عددهم سبعين متدربًا وذلك في إطار التعاون العلمي والتبادل المعرفي بين دار الإفتاء المصرية ودولة إندونيسيا الشقيقة، بهدف تعزيز مهارات الإفتاء المؤسسي والتعرف على آليات العمل الشرعي والإداري.

دار الإفتاء تختتم دورة تطوير المهارات لوفد اتحاد إندونيسيا 

واستهل برنامج ختام الدورة بتنظيم زيارات ميدانية شملت مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالقاهرة حيث كان في استقبال الوفد أئمة المسجد الذين قدموا شرحًا وافيًا حول تاريخ المسجد ومكانته في وجدان المسلمين ودوره العلمي والدعوي عبر العصور

وشملت الزيارة أيضًا ضريح سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه حيث سادت أجواء من الروحانية والسكينة وأعرب الوفد عن تقديرهم العميق لما يحمله المقام من رمزية دينية وتاريخية في التراث الإسلامي. 

كما اطلعوا على حجرة الآثار النبوية الشريفة التي تضم عدداً من المقتنيات المباركة من بينها سيف النبي صلى الله عليه وسلم ومكحلته ومصحف سيدنا الإمام علي رضي الله عنه إلى جانب بعض المقتنيات التاريخية الأخرى مثل الكرسي الذي كان يجلس عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في دروسه للتفسير، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول أهمية هذه الآثار وقيمتها الدينية والتاريخية وسبل الحفاظ عليها.

وتوجه المشاركون إلى مقر دار الإفتاء المصرية حيث نظمت إدارة التدريب زيارات ميدانية للإدارات الشرعية داخل الدار، تعرفوا خلالها على سير العمل والاختصاصات المختلفة لكل إدارة ودورها في المنظومة الإفتائية العامة، بالإضافة إلى التعرف على التنظيم الإداري والعلمي وآليات التنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان جودة ودقة الفتوى. 

واطلع الوفد على المراحل التفصيلية لإصدار الفتوى بدءًا من استقبال الاستفتاءات ودراسة الأحكام الشرعية واستحضار الأقوال المعتبرة ومراعاة مقاصد الشريعة والواقع المعاصر، مرورًا بمرحلة التحرير والمراجعة العلمية الدقيقة، وصولًا إلى اعتماد الفتوى في صورتها النهائية بما يعكس العمل المؤسسي الجماعي

وفي ختام الدورة أعرب وفد إندونيسيا عن سعادتهم الكبيرة بهذه التجربة العلمية والميدانية مشيدين بالتجربة المصرية في مجال الإفتاء المؤسسي والتنظيم الدقيق للعمل الشرعي ومؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون العلمي المشترك بين الجانبين بما يخدم قضايا الإفتاء والعمل الديني في البلدين

دار الإفتاء الإفتاء فعاليات الدورة التدريبية تطوير مهارات الإفتاء دار الإفتاء تختتم دورة تطوير المهارات لوفد اتحاد إندونيسيا وفد اتحاد إندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ترشيحاتنا

حسام عبد المجيد

أحمد حسن يكشف سر عدم بيع حسام عبد المجيد حتى الآن.. تفاصيل

إبراهيم عبد الجواد

إعلامي يكشف عن مفاجأة بشأن عودة إبراهيم عادل للدوري المصري

آدم كايد

‏إبراهيم فايق عن فرصة آدم كايد: كانت هتبقى ضمن أفضل 10 أهداف بتاريخ الدوري

بالصور

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد