محمد عبدالجليل: لن أقبل تكميم فمي.. وازدواجية المعايير تشعل التعصب

علق محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق على ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع بعض القضايا الرياضية، مؤكدًا أنه من حقه إبداء رأيه طالما يلتزم بقواعد العمل الإعلامي.

وقال عبدالجليل، خلال برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، إن من حق أي شخص توجيه اتهامات لحكام أو مسؤولين في تصريحات تلفزيونية، بينما يتم اتهام الآخرين بنظرية المؤامرة أو ادعاء المظلومية بمجرد الحديث عن أخطاء تحكيمية.

وأشار إلى أن هناك تناقضًا واضحًا في التعامل مع مواقف مختلفة داخل الوسط الكروي، سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بردود الأفعال بين اللاعبين والجماهير، مؤكدًا أن القرارات غير المتسقة هي التي تثير التعصب بين الجماهير.

وأضاف أنه يلتزم بخطين حمر في عمله الإعلامي، الأول يتعلق بمصالح نادي الزمالك، والثاني بقواعد العمل الإعلامي التي تفرضها إدارة القناة والشركة المتحدة للرياضة.

وشدد عبدالجليل في ختام تصريحاته على أنه لن يقبل بمحاولات تكميم صوته، مؤكدًا أن تحقيق التوازن والعدالة في الطرح هو السبيل الوحيد للحد من التعصب في الوسط الرياضي