هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت فيه إنها قليلة الذهاب إلى المقابر ولا تزورها إلا في الأعياد فقط بسبب المشقة، وتتساءل هل تشعر والدتها المتوفاة بذلك وتحزن، خاصة أنها تواظب يوميًا على الدعاء لها قبل النوم، وهل يُعوض الدعاء قلة الزيارة.

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن زيارة القبور من السنن الثابتة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، وبيّن أن الحكمة من هذه الزيارة أنها تذكّر الإنسان بالآخرة، وبأن كل حيّ مهما طال عمره فمصيره إلى ما صار إليه من سبقه.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن لزيارة القبور نفعًا للطرفين، فهي نفع للزائر لأنها توقظه من الغفلة وتردّه إلى الطريق الصحيح، ونفع للميت لأنه يشعر بمن يزوره ويفرح بذلك، ولأن الزائر غالبًا يُسلّم ويدعو وربما يقرأ القرآن، وكل ذلك يصل نفعه إلى الميت بإذن الله.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن زيارة القبور سنة يُطالب بها الإنسان على قدر استطاعته، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، موضحًا أن الناس تختلف قدرتهم، فمنهم من يزور في الأعياد، ومنهم من يزور في رمضان أو شعبان أو على فترات متقاربة، وكلٌّ يُؤجر بحسب استطاعته.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الدعاء وثواب الأعمال الصالحة وإهداءها للميت لا يقتصر على زيارة المقابر فقط، بل يمكن أن يكون في البيت أو في أي مكان، فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من ثواب الطاعة ولا يحرم الميت من نفع الدعاء، مشيرًا إلى أنه إذا تيسرت الزيارة فذلك خير وسنة، وإن لم تتيسر واقتصرت على الأعياد فقط فلا إثم ولا حرج، والدعاء المستمر يصل وينفع بإذن الله.