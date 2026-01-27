الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به

أكدت دار الإفتاء، أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سُنَّةٌ مؤكدة في حق القارئ والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، ويشترط له أن يكون الساجد على وضوء.

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟

واستدلت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على عدم جواز سجود التلاوة بغير وضوء بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِر"، ويشترط استقبال القبلة وستر العورة، ومن لم يتمكن من السجود؛ جاز له أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

شروط سجود التلاوة

وفي السياق، كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في منشور سابق على صفحته عبر فيس بوك، عن شروط سجدة التلاوة وماذا نقول فيها ودعائها.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن سجود التلاوة هو سُنة مؤكدة ويشترط لصحته سجود التلاوة الطهارة وتعد من أبرز الشروط:

وبين انه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة.

وعند عدم استطاعة السجود أو عدم الطهارة يقال سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

ما هو دعاء سجود التلاوة؟

سبحان ربي الأعلى "ثلاثا"، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لى بها عندك أجرا، وامح عنى بها وزرا، واجعلها لى عندك ذخرا، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود - عليه السلام.

كيفية سجود التلاوة

وفي السياق ذاته، قالت دار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة هو السجود الذي يسجده المسلم عند قراءة آية بها سجدة إن كان في الصلاة أو خارجها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه سمّي بذلك لأنه سجودٌ خاصٌّ بتلاوة القرآن شُرع فعله عند الوصول إلى موضع السجدة أثناء تلاوة القرآن.

ونوهت دار الإفتاء بأن سجود التلاوة كأي سجودٍ يكون فيه ذكرٌ ودعاء، فيستحبَُ أن يُقال فيه ما يُقال في السجود في الصلاة المفروضة.

وأوضحت دار الإفتاء أن سجدة التلاوة هي سجدة واحدة كأيِّ سجدة في الصلاة، فإذا كان القارئ يقرأ وهو قائم فعليه أن يجلس جلسة التشهد ثم يسجد سجود التلاوة ثم يرفع منه، أما لو كان يقرأ وهو جالس فإنه لا يقوم ولا يقف بل يسجد في مكانه، وفي كل الأحوال يجب أن تكون السجدة في اتجاه القبلة.

وكشفت دار الإفتاء عن أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق القارئ والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، ويشترط له أن يكون الساجد على وضوء، وهناك توسعة في الذكر باللسان لمن لم يتمكن من السجود؛ بأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وذكرت أن الله عزَّ وجلَّ قد شرع سجود التلاوة إظهارًا لتمام العبودية له سبحانه؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى، وهو في حق التالي للقرآن الكريم آكد منه في حق المستمع له.