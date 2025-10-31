قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
ديني

هل سجود السهو واجب إذا أخطأت في التسبيح؟.. أمين الإفتاء يوضح

أحمد سعيد

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم سجود السهو في حالة نسيان التسبيح أو قول "سبحان ربي الأعلى" في الركوع بدل "العظيم".

حالات سجود السهو

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن سجود السهو يُؤدى عند ترك ركن من أركان الصلاة الأساسية، مثل الركوع أو الرفع منه أو السجود أو التشهد الأخير، فإذا ترك المسلم ركنًا، فيجب أن يصلي الركعة كاملة أو يضيفها، ثم يسجد للسهو قبل التسليم.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أما إذا كان الخطأ متعلقًا بالسنن فقط، مثل التسبيح في الركوع أو السجود، أو ترك التكبير الانتقالي، أو تبديل التسبيح بين "سبحان ربي الأعلى" و"سبحان ربي العظيم"، فإن ذلك لا يترتب عليه سجود للسهو، لأن هذه الأفعال من سنن الصلاة، وليس من أركانها، وبالتالي تظل الصلاة صحيحة، خاصة إذا كان الخطأ نسيانًا وليس تعمدًا.

ما يقال في سجود السهو ؟

دعاء سجود السهو ، يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.

سجود السهو بعد السلام

ذكر الفقهاء أن سجود السهو بعد السلام يكون في حالتين رئيسيتين:

أولًا: عند الزيادة في الصلاة يُشرع السجود بعد السلام إذا وقع من المصلي زيادة في صلاته، سواء كانت ركوعًا أو سجودًا أو ركعة زائدة، ومن صور ذلك:

  • أن يركع مرتين في ركعة واحدة.
  • أو يسجد ثلاث مرات بدلًا من اثنتين.
  • أو يزيد ركعة سهوًا.
  • أو يُسلِّم قبل إتمام الصلاة ثم يتذكر فيُتمّها.

وفي هذه الحالات يسجد سجدتي السهو بعد السلام، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر خمس ركعات، فلما أُخبر بذلك، سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم)، كما انه صلى مرة أخرى ركعتين فقط، فلما أُخبر، أتمّ صلاته ثم سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم).

حالات سجود السهو بعد السلام

ثانيًا: عند الشك مع ترجيح أحد الطرفين ويكون سجود السهو بعد السلام أيضًا إذا شك المصلي في عدد الركعات، ورجح أحد الاحتمالين، ومن أمثلة ذلك:

  • إذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، فيأتي بالرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.
  • وإذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاثًا ويكمل الرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وقد استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين".

حالات سجود السهو سجود السهو حكم سجود السهو في حالة نسيان التسبيح أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء ما يقال في سجود السهو سجود السهو بعد السلام

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
أخبار السيارات
جنرال موتورز
مسجد الدسوقي
