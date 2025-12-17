قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين برئاسة رمضان هلال، عن نتائج انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين للدورة النقابية الجديدة 2026 - 2030، والتي جرت إلكترونيا خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس رمضان هلال، بمقعد النقيب العام بالتزكية وبإجماع الحضور.

فيما جاء الأعضاء المكملين، كالتالي:

  • أميرة محمود عبد الونيس (شبرا).
  • علي جمعة علي سرحان (بورسعيد).
  • علاء عبد الرازق الزكي (الإسماعيلية) .
  • أشرف محمود عبد المولى (أسوان).
  • كمال الدين محمد خضراوي (أسيوط) .
  • إبراهيم السيد مرسي (الإسكندرية) .
  • محمد أحمد إبراهيم البيومي (المحلة)  
  • محمود علي مغربي (الجيزة)

كانت الجمعية العمومية العادية لنقابة التطبيقيين، المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16 /12 /2025، بقاعة الاجتماعات ببرج التطبيقيين، وافقت على عدد من القرارات من بينها:

  • التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية، التي عقدت في 15 /1/ 2025.
  • اعتماد الحساب الختامي للنقابة وصندوق المعاشات عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2024.
  • الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للنقابة العامة و صندوق المعاشات لعام 2025.
  • براءة ذمة أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2024.
  • الموافقة على اختيار مراقب الحسابات، حمدي غنيم وتحديد أتعابه.
  • التصديق على قرارات المجلس الأعلى حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الحالية.
  • الموافقة على اقتراح تعديل مواد قانون رقم (67) لسنة 1974.
  • الاستمرار في صرف إعانة مرضية بواقع 500 جنية لكل حالة لمرضى (أورام السرطان) اعتبارا من 1 /7 /2025 ولمدة عام، على أن يتم الصرف لمرة واحدة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك للأعضاء وأعضاء المعاشات.
  • وافق المجلس الأعلى على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالإساءة والتشهير وأثارة البلبلة والفتنه بين أعضاء النقابة والقيادات الخاصة بالنقابة والمساس بكيان النقابةوافقت الجمعية العمومية على زيادة معاشات الورثة بنسبة 20% مما يتقاضاه العضو.
  • وافقت الجمعية العمومية على زيادة إعانة العجز بنسبة 100% من قيمة الإعانة الحالية.
  • وافقت الجمعية العمومية بالإجماع اليوم على الاحتفال بعيد التطبيقيين يوم 23 مارس من كل عام بداية من العام القادم 2026.
  • إرسال برقية تأييد لرئيس الجمهورية وتجديد المسيرة.
النقابة العامة للتطبيقيين المهندس رمضان هلال الجمعية العمومية العادية لنقابة التطبيقيين برج التطبيقيين الاحتفال بعيد التطبيقيين زيادة معاشات الورثة نقابة التطبيقيين التطبيقيين

