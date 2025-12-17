بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين برئاسة رمضان هلال، عن نتائج انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين للدورة النقابية الجديدة 2026 - 2030، والتي جرت إلكترونيا خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس رمضان هلال، بمقعد النقيب العام بالتزكية وبإجماع الحضور.

فيما جاء الأعضاء المكملين، كالتالي:

أميرة محمود عبد الونيس (شبرا).

علي جمعة علي سرحان (بورسعيد).

علاء عبد الرازق الزكي (الإسماعيلية) .

أشرف محمود عبد المولى (أسوان).

كمال الدين محمد خضراوي (أسيوط) .

إبراهيم السيد مرسي (الإسكندرية) .

محمد أحمد إبراهيم البيومي (المحلة)

محمود علي مغربي (الجيزة)

كانت الجمعية العمومية العادية لنقابة التطبيقيين، المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16 /12 /2025، بقاعة الاجتماعات ببرج التطبيقيين، وافقت على عدد من القرارات من بينها: