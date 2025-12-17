نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية

نقلت الجهات الأمنية صباح اليوم، الأربعاء، جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور إلى مشرحة الإسعاف العام بالإسكندرية، بعد اندلاع حريق داخل شقتها الكائنة بمنطقة العصافرة شرقي المحافظة.

كانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت على السيطرة على النيران وإخلاء الشقة، بينما تبيّن وفاة الفنانة نتيجة استنشاق الدخان الشديد قبل وصولها إلى المستشفى.

وفور وصول الجثمان إلى المشرحة، بدأت النيابة العامة إجراءات التشريح والمعاينة لتحديد سبب الوفاة بدقة، وسط متابعة من أسرة الفنانة التي أكدت عدم وجود أي شبهة جنائية حتى الآن، وأن التحقيقات الرسمية هي المرجع الوحيد لتحديد الملابسات.