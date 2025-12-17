قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
محافظات

نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية

أحمد بسيوني

نقلت الجهات الأمنية صباح اليوم، الأربعاء، جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور إلى مشرحة الإسعاف العام بالإسكندرية، بعد اندلاع حريق داخل شقتها الكائنة بمنطقة العصافرة شرقي المحافظة.

كانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، حيث عملت على السيطرة على النيران وإخلاء الشقة، بينما تبيّن وفاة الفنانة نتيجة استنشاق الدخان الشديد قبل وصولها إلى المستشفى.

وفور وصول الجثمان إلى المشرحة، بدأت النيابة العامة إجراءات التشريح والمعاينة لتحديد سبب الوفاة بدقة، وسط متابعة من أسرة الفنانة التي أكدت عدم وجود أي شبهة جنائية حتى الآن، وأن التحقيقات الرسمية هي المرجع الوحيد لتحديد الملابسات.

جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور نيفين مندور اندلاع حريق

