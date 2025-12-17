انتبه أثناء القيادة.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة حتى الـ 9 صباحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس الموافق 18 ديسمبر، مشيرة إلى حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية:

يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يتحول إلى معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يبقى بارداً ليلاً.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية (من الساعة 3 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من (مرسى علم – شلاتين – حلايب) بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويكون البحر المتوسط خفيفاً إلى معتدل (ارتفاع الموج 1-1.5 متر)، بينما يكون البحر الأحمر معتدلاً إلى مضطرب (ارتفاع الموج 2-2.5 متر).

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 13

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 20 14

السلوم 19 11

سيوة 21 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 28 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 22 12

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 12