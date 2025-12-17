لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تقارير صادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا بوجود تضخم وازمات في القدرة المالية للأسر هناك.



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نحن نعيش في ظرف اقتصادي عالمي ".

وتابع مدبولي :" في أواخر 2023 كان هناك سوق سوداء في سعر الصرف وبالتالي أي مواطن كان معاه أي مبلغ كان يضعه في عقار أو أجهزة منزلية معمرة ".

وأكمل مدبولي :" المطورون العقاريون أكدوا ان المبيعات التي حدثت في عام 2025 أفضل من الأعوام الماضية "، مضيفا:" المواطن الآن اصبح مطمئن بأن الأسعار ثابتة ومستقرة وبالتالي لا يوجد شراء بكثرة وبالتالي يتم شراء الأجهزة المنزلية وفقا للاحتياجات فقط ".

وتابع مدبولي :" لا يوكد ركود في شراء العقارات والأجهزة المنزلية والعجلة ماشية ".