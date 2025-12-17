قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد شتوي مميز.. أمطار خفيفة وسحب كثيفة تكسو قمم جبال سانت كاترين
600 ضابط إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بربط المرحلة الثانية من خطة غزة بنزع سلاح حماس
الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: حياة كريمة أفضل مشروع في القرن الحالي

حياة كريمة
حياة كريمة
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات حياة كريمة تباين آراء المواطنين هناك والذين اشادوا بالخدمات الصخية المقدمة لهم بعد ما كان يتكبدوا عناء السفر للكشف في المستشفيات مؤكدا أن مشروع حياة كريمة أفضل مشروع في القرن الحالي .


وأضاف مدبولي، أنه عقد لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية  بين الحكومة وشركة "إيني" الإيطالية، لافتا ان شركة إيني تعد شريكاً استراتيجياً للحكومة المصرية.


وأشار إلى أنه تمت مناقشة آخر التطورات بشأن التعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة في إدارة وتشغيل مستشفى أو أكثر في مصر بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية، وهو ما يمثل ترجمة حقيقية لهذه الشراكة البناءة، ونموذجاً يحتذى به في المسؤولية المجتمعية للشركات العالمية الكبرى.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: ميناء العين السخنة يحتوي على 23 ألف كيلو متر من الأرصفة

أرشيفية

«جولة الحسم».. انتظام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالسويس

نيفين مندور «فيحاء»

بعد وفاتها إثر حريق.. لماذا غابت نيفين مندور عن الساحة الفنية؟

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد