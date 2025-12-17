مدبولي: حياة كريمة أفضل مشروع في القرن الحالي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات حياة كريمة تباين آراء المواطنين هناك والذين اشادوا بالخدمات الصخية المقدمة لهم بعد ما كان يتكبدوا عناء السفر للكشف في المستشفيات مؤكدا أن مشروع حياة كريمة أفضل مشروع في القرن الحالي .



وأضاف مدبولي، أنه عقد لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية بين الحكومة وشركة "إيني" الإيطالية، لافتا ان شركة إيني تعد شريكاً استراتيجياً للحكومة المصرية.



وأشار إلى أنه تمت مناقشة آخر التطورات بشأن التعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة في إدارة وتشغيل مستشفى أو أكثر في مصر بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية، وهو ما يمثل ترجمة حقيقية لهذه الشراكة البناءة، ونموذجاً يحتذى به في المسؤولية المجتمعية للشركات العالمية الكبرى.