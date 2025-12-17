إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب

أكدت الدكتورة إيزيس محمود، عضو الفريق الدولي لمتابعة الانتخابات بمنظمة المرأة العالمية، أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في مسار العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ما كان يستغرق سنوات طويلة تم إنجازه خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في إطار تطور واضح بالمسار الديمقراطي.

برلمان يعكس الإرادة الحقيقية

وأوضحت إيزيس محمود أن ما تطمح إليه الدولة والمواطنون منذ سنوات هو الوصول إلى برلمان يعكس الإرادة الحقيقية للشعب، مؤكدة أن مشاركة المواطنين وتحملهم عناء النزول من منازلهم للإدلاء بأصواتهم يمثل رسالة واضحة بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

ضمان النزاهة والشفافية

وأضافت، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم»، أن العملية الانتخابية مرت بعدد من المراحل المهمة التي كان لا بد من استكمالها لضمان النزاهة والشفافية، مشددة على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئات المعنية، ومتابعته المستمرة للمسار الانتخابي، كان لها دور محوري في تعزيز ثقة المواطن.

وأشارت إلى أنه في حال غياب هذا التنظيم والتدرج في الإجراءات، كان من الممكن أن يُنظر إلى الانتخابات على أنها محسومة سلفًا، بما قد يفقد المواطن الشعور بأهمية صوته وتأثيره الحقيقي في اختيار ممثليه.

ثقة المواطن في العملية الانتخابية

وأكدت في ختام تصريحاتها أن ما تشهده مصر حاليًا يعكس تطورًا إيجابيًا في الممارسة الديمقراطية، ويعزز من ثقة المواطن في العملية الانتخابية ومخرجاتها.