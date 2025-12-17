قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
توقيع بروتوكول تعاون بين بنها الأهلية والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي
منتخب مصر يتوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. شاهد
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب

محمد البدوي

أكدت الدكتورة إيزيس محمود، عضو الفريق الدولي لمتابعة الانتخابات بمنظمة المرأة العالمية، أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في مسار العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ما كان يستغرق سنوات طويلة تم إنجازه خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في إطار تطور واضح بالمسار الديمقراطي.

 برلمان يعكس الإرادة الحقيقية

وأوضحت إيزيس محمود أن ما تطمح إليه الدولة والمواطنون منذ سنوات هو الوصول إلى برلمان يعكس الإرادة الحقيقية للشعب، مؤكدة أن مشاركة المواطنين وتحملهم عناء النزول من منازلهم للإدلاء بأصواتهم يمثل رسالة واضحة بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

ضمان النزاهة والشفافية

وأضافت، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم»، أن العملية الانتخابية مرت بعدد من المراحل المهمة التي كان لا بد من استكمالها لضمان النزاهة والشفافية، مشددة على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئات المعنية، ومتابعته المستمرة للمسار الانتخابي، كان لها دور محوري في تعزيز ثقة المواطن.

وأشارت إلى أنه في حال غياب هذا التنظيم والتدرج في الإجراءات، كان من الممكن أن يُنظر إلى الانتخابات على أنها محسومة سلفًا، بما قد يفقد المواطن الشعور بأهمية صوته وتأثيره الحقيقي في اختيار ممثليه.

 ثقة المواطن في العملية الانتخابية

وأكدت في ختام تصريحاتها أن ما تشهده مصر حاليًا يعكس تطورًا إيجابيًا في الممارسة الديمقراطية، ويعزز من ثقة المواطن في العملية الانتخابية ومخرجاتها.

