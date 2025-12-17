العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية

نفت وزارة الدفاع العراقية، ما تم تداوله بشأن وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأربعاء - أن القاعدة تشهد استقراراً امنياً تاماً، ولا توجد أي حوادث انفجار أو ما يؤثر على سير العمل فيها، داعيةً وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية المتمثلة بموقع ومنصات الوزارة حصرًا.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي تسعى إلى بث الأخبار الكاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين.