اشتباكات بين قوات أفغانية وباكستانية في كونار

وقعت اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود التابعين لحكومة طالبان في أفغانستان وعسكريين باكستانيين، بالقرب من الحدود المتنازع عليها بين البلدين، بحسب تقارير إعلامية أفغانية.

اشتباك بين قوات طالبان والعسكريين الباكستانيين



وقالت قناة TOLOnews Plus "مصادر محلية أبلغت عن اشتباك بين قوات طالبان والعسكريين الباكستانيين في المناطق الحدودية لمقاطعة دانغام في محافظة كونار"، و ذلك عبر "تلجرام".

ووفقا للمصادر المحلية، بدأ الحادث بعد أن أطلق العسكريون الباكستانيون صاروخا على هدف داخل الأراضي الأفغانية.

وتوقفت الأعمال القتالية بحلول مساء يوم الأربعاء. ولم ترد في التقرير الأصلي تفاصيل مؤكدة عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية من الجانبين.

ووقع الاشتباك بالقرب من خط دوراند الحدودي في مقاطعة دانغام بمحافظة كونار الشرقية في أفغانستان. (يُذكر أن حكومة طالبان لا تعترف بخط دوراند كحدود دولية شرعية مع باكستان).