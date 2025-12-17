توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل

قالت أسماء خليل، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من محافظة الإسماعيلية، إن المحافظة تشهد جولة إعادة في 3 دوائر انتخابية، وسط أجواء تنظيمية خاصة تعكس خصوصية الإسماعيلية ووعيها الوطني.

وأضافت في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها متواجدة في نطاق الدائرة الثالثة أمام مركز ثقافة فايد، حيث يتنافس مرشحان على مقعد واحد، وهو نفس عدد المرشحين في الدائرتين الأولى والثانية، ليصل إجمالي المرشحين في المحافظة إلى 6 مرشحين على 3 مقاعد.

وتابعت، أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية لتسيير العملية الانتخابية دون معوقات، مشيرة إلى أن توافد المواطنين بدأ منذ الساعة 8:30 صباحًا، وتزايد من الساعة 9:00 صباحًا، مع حضور ملحوظ للسيدات والشباب، واستمر الإقبال عقب انتهاء ساعة الراحة. وأكدت أن المشهد العام يعكس وعيًا وإصرارًا على المشاركة، مع مشاركة واسعة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشارت مراسلة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاستعدادات اللوجستية شملت تنسيقًا مع مديريات الصحة وهيئة الرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي، وتخصيص أماكن انتظار للمواطنين، ومناطق مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة، إلى جانب تمركز سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية بمحيط اللجان.

