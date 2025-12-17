أيمن عطية: إقبال كثيف على انتخابات الإعادة بالقليوبية وحالة من الانتظام والشفافية

قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إن جولة الإعادة للانتخابات تسير بشكل منتظم ودون معوقات، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد إعادة الانتخابات في خمس دوائر من أصل ست، مما يعكس المنافسة القوية بين المرشحين.

تزايد الكثافات خلال المساء

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة الحياة، أن الناخبين أظهروا إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، مع تزايد الكثافات خلال المساء، بعد عودة المواطنين من أعمالهم، خاصة في المناطق الريفية.

تأمين محيط اللجان

وأشار المحافظ إلى أن الطقس الجيد ساهم في زيادة الإقبال، مؤكدًا أن مديرية الأمن بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية قامت بتأمين محيط اللجان بشكل كامل لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

حزم وشفافية في التعامل

وأوضح عطية أنه لم تُرصد أي خروقات مؤثرة، مشيرًا إلى التزام المرشحين بالقواعد بعد ما شهدوه من حزم وشفافية في التعامل مع الطعون خلال المراحل السابقة.

وأكد المحافظ أن استمرار الإقبال حتى الساعات الأخيرة يعكس ثقة المواطنين في جدية الدولة وحرصها على حماية صوت كل ناخب، مشيرًا إلى أن اللجان تُغلق في موعدها الرسمي مع السماح لمن هم داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم.