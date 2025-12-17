قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
توك شو

خالد أبوبكر: بيان النيابة العامة في أزمة أرض الزمالك مدروس بدقة وهدفه الحفاظ على المال العام|فيديو

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ النيابة العامة أصدرت بيانًا يتعلق بأرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، موضحًا أن البيان صدر بمفردات مدروسة بدقة ويشير إلى شبهة إهدار المال العام بقيمة نحو 780 مليون جنيه إذا ما ثبتت المخالفات.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحاليين معروفون بحسن النية وأنهم لم يهدِروا المال العام عمدًا، لكنه لفت إلى أن التحقيق يهدف إلى تحديد أي مخالفات قانونية محتملة قد تكون ناتجة عن خطأ أو قصور في الإجراءات.

وتابع، أن القضية أمام النيابة العامة تمثل مرحلة جدية، وأن البيان ليس تحقيقًا صحفيًا، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على المال العام وضمان الالتزام بالقوانين، دون المساس بحسن نية أعضاء مجلس الإدارة.

