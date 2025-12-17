خالد أبوبكر: بيان النيابة العامة في أزمة أرض الزمالك مدروس بدقة وهدفه الحفاظ على المال العام|فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ النيابة العامة أصدرت بيانًا يتعلق بأرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، موضحًا أن البيان صدر بمفردات مدروسة بدقة ويشير إلى شبهة إهدار المال العام بقيمة نحو 780 مليون جنيه إذا ما ثبتت المخالفات.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحاليين معروفون بحسن النية وأنهم لم يهدِروا المال العام عمدًا، لكنه لفت إلى أن التحقيق يهدف إلى تحديد أي مخالفات قانونية محتملة قد تكون ناتجة عن خطأ أو قصور في الإجراءات.

وتابع، أن القضية أمام النيابة العامة تمثل مرحلة جدية، وأن البيان ليس تحقيقًا صحفيًا، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على المال العام وضمان الالتزام بالقوانين، دون المساس بحسن نية أعضاء مجلس الإدارة.