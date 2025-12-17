خالد أبو بكر: كبار السن والأطفال الأشد حاجة لأولوية العلاج

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الفئات الأكثر حاجة، مثل كبار السن فوق 80 عامًا والأطفال تحت 5 سنوات من محدودي الدخل، يجب أن يكون لديهم أولوية في العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أن غياب معيار واضح يجعل المواطنين في حيرة ويضطرون للبحث عن طرق غير رسمية للحصول على العلاج.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ العلاج على نفقة الدولة لا يجب أن يكون مبنيًا على الاجتهاد أو المحسوبية، بل على أسس واضحة تشمل الفئات التي لا تمتلك غطاء تأميني أو دخل كافٍ لتغطية تكاليف العلاج، مع مراعاة الحالات الصحية الحرجة.

وشدد أبو بكر على أن الحكومة مطالبة بوضع ضوابط عادلة وشفافة تتيح لكل مواطن معرفة الشروط المطلوبة للعلاج، بما يضمن تطبيق العدالة بشكل فعلي ويحد من معاناة المواطنين، مؤكدًا أن الحق في الحياة والدواء يجب أن يكون مضمونًا للجميع.

