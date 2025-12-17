أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

كشفت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاتها داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، وذلك عقب اندلاع حريق مفاجئ أسفر عن وفاتها، مؤكدة عدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

وأكدت الأسرة أن الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة، إذ خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وهو ما تسبب في صعوبة حركتها بشكل ملحوظ، الأمر الذي حال دون تمكنها من النجاة أو الخروج السريع من الشقة وقت اندلاع الحريق.

وأوضح أحد أقارب الزوج، وهو يعمل معه بإحدى الورش بمنطقة الحضرة، أن زوج الفنانة رجل أعمال ميسور الحال ومعروف بحسن سيرته وارتباطه الشديد بزوجته، مشيرًا إلى أنه عقب نجاح العملية الجراحية التي أجرتها الراحلة، أقام الزوج وليمة كبيرة داخل إحدى الورش التابعة له، وفتح أبوابها للجميع دون تفرقة، في مشهد يعكس بحسب وصفه طبيعة الأسرة المعروفة بالكرم وحسن المعاملة.

ونفت الاسرة بشكل قاطع وجود أي خلافات زوجية أو نزاعات على الميراث، مؤكدًا أن تلك الأقاويل “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًا: «الناس دي شبعانة ومش بتدور على مشاكل، وما كانش في بينهم أي خلافات، لا قبل الحادث ولا بعده».