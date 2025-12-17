وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عودة البطلة نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، من الاعتزال، وذلك عقب لقاء جمعها معه، وفي حضور شقيقها وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي إطار خطة الدولة لدعم الأبطال الأوليمبيين والاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وخلال اللقاء، ناقش وزير الشباب والرياضة سبل إدخال اللاعبة ضمن برامج الرعاية الشاملة التي تنفذها الوزارة للأبطال المميزين، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة داعمة تساعد الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، خاصة في الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وبصمات قوية مثل رفع الأثقال.

توجيه جديد من وزارة الرياضة لنعمة سعيد

ووجه الدكتور أشرف صبحي بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه اللاعبة خلال الفترة الماضية، مع إجراء كشف طبي شامل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية الرياضيين، عودتها مرة أخرى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بما يضمن إعدادها بدنيًا وفنيًا ونفسيًا وفق أحدث البرامج العلمية، ضمن رؤية الوزارة لإعادة بناء منظومة الأبطال الأوليمبيين وصناعة جيل قادر على المنافسة وحصد الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

