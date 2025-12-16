وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الإماراتي لبحث تعزيز التعاون المشترك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعميق العلاقات في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق في الفعاليات الشبابية والرياضية.

ورحب الدكتور أشرف صبحي بالسفير الإماراتي، مثمنًا عمق العلاقات المصرية الإماراتية، ومؤكدًا أن البلدين يجمعهما توافق كبير في الرؤى والأفكار، خاصة في مجالي الشباب والرياضة، بما يسهم في دعم الشباب وبناء قدراتهم.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من مجالات التعاون، شملت التبادلات الشبابية، ودعم الاستثمار الرياضي، وتنفيذ برامج مشتركة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا من خلال أكثر من 100 مركز تخاطب داخل مراكز الشباب المصرية، إلى جانب برامج المعرفة وبناء القدرات، وتطوير سباقات الهجن، وتعزيز التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي، فضلًا عن إطلاق برامج شبابية مشتركة لمكافحة المخدرات، وبحث آليات تطوير البرامج المشتركة.

كما ناقش الجانبان ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة، بمشاركة أكثر من 30 ألف متسابق، باعتباره أحد أبرز الفعاليات الرياضية ذات البعد المجتمعي والإنساني، إلى جانب استعراض عدد من محطات التعاون، من بينها التنسيق لإقامة ماراثون زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن جانبه، أكد السفير الإماراتي أن التنسيق القائم مع وزارة الشباب والرياضة المصرية يتم على أعلى مستوى، مشيدًا بما شهدته الوزارة من طفرة واضحة في تطوير الأنشطة والبرامج المقدمة للشباب، ومؤكدًا حرص دولة الإمارات على استمرار وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتورة وفاء موسى، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والأستاذة رانيا سامي، مدير عام الإدارة العامة العلاقات الدولية.

