أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم سيراميكا كليوباترا

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات القادمة .

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: مصدر في الأهلي: ييس توروب لم يطلب ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن خلال انتقالات يناير القادم والمفاوضات مع أحمد هاني لاعب سيراميكا أنباء غير صحيحة في الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبلة فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب.

وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.