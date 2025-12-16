قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم سيراميكا كليوباترا

احمد حسن
احمد حسن

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات القادمة .

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: مصدر في الأهلي: ييس توروب لم يطلب ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن خلال انتقالات يناير القادم والمفاوضات مع أحمد هاني لاعب سيراميكا أنباء غير صحيحة في الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري،  ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبلة فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب. 

وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

احمد حسن الاهلي مفاوضات الاهلي لضم احمد هاني الاعب احمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

تزامنا مع انتخابات النواب.. محظورات الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية

النائب أكمل فاروق

أكمل فاروق يكشف تفاصيل مقترح إنشاء مستشفى عام جديد بحلوان| فيديو

الإيجار القديم

نائب: لابد من مراجعة تصنيفات الإيجار القديم لتخفيف العبء عن المستأجرين

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد