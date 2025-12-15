أحمد حسن: الأهلي لم يتحدث مع محمد مجدي أفشة حول رحيله عن الفريق

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير نجم الاهلي محمد مجدي أفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن: مصدر: أفشة لا يفكر في الرحيل عن الأهلي والنادي لم يتحدث مع اللاعب عن هذا الأمر.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب. وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

وخسر سيراميكا مباراته الأولى في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر من طلائع الجيش بهدفين دون رد، وحقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.