الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي كلينثونى روبرت لدعم فريق السلة
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عاوز فلوس.. موقف حسين الشحات من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات
حسام الحارتي

أصبح موقف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غامضا بشأن تجديد تعاقده مع القلعة  الحمراء خلال الفترة الحالية.

وسيطرت حالة من الغضب لدى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب العرض المالي الذي حدده مسؤولو النادي لتجديد عقد

ويرغب حسين الشحات في حصول على مقابل مادي مناسب  في ظل تقديم أداء مميز مع النادي الأهلي

ومن جهة آخري  كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر التطورات في ملف تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «تحيا مصر»، أن الخلاف الأول كان حول مدة التجديد، حيث كان الأهلي يقترح سنة قابلة للتجديد، بينما طلب الشحات سنتين. وأضاف شوبير أن النادي وافق تقريبًا على فكرة التجديد لسنتين، إلا أن الخلاف الحقيقي كان حول المقابل المالي، وليس مدة العقد كما كان يعتقد البعض.

حسين الشحات النادي الأهلي الأهلي أحمد شوبير

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

