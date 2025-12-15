عاوز فلوس.. موقف حسين الشحات من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي

أصبح موقف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غامضا بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وسيطرت حالة من الغضب لدى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب العرض المالي الذي حدده مسؤولو النادي لتجديد عقد

ويرغب حسين الشحات في حصول على مقابل مادي مناسب في ظل تقديم أداء مميز مع النادي الأهلي

ومن جهة آخري كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر التطورات في ملف تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «تحيا مصر»، أن الخلاف الأول كان حول مدة التجديد، حيث كان الأهلي يقترح سنة قابلة للتجديد، بينما طلب الشحات سنتين. وأضاف شوبير أن النادي وافق تقريبًا على فكرة التجديد لسنتين، إلا أن الخلاف الحقيقي كان حول المقابل المالي، وليس مدة العقد كما كان يعتقد البعض.