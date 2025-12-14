شوبير: محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربول ويتجاوز روني في الأرقام

علق الإعلامي أحمد شوبير على ظهور النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول قبل انضمامه للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن اللاعب جلس على دكة البدلاء بهدوء قبل أن يشارك في الدقيقة 26 عقب إصابة زميله جو جوميز، حيث استقبله الجمهور بصافرات ترحيب كبيرة، وكانت الكاميرات تركز عليه طوال دقائق مشاركته.

وأشار شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت إف إم»، إلى أن المدير الفني للفريق الإنجليزي يتسم بالتسامح ويضع الأمور في نصابها دون أن يكون انتقامياً. وأضاف أن صلاح واصل تألقه في صناعة الأهداف، ليصل إلى المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا وصناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا واين روني الذي سجل وصنع 276 هدفًا لفريق واحد، بينما بلغ مجموع أهداف وصناعة صلاح 277.

وأكد شوبير أن روني يظل محل احترامه كلاعب، لكنه رأى أن تصريحاته الأخيرة عن صلاح حملت نوعًا من الغيرة والحقد، وتعكس خوفه من تحطيم أرقام اللاعبين الكبار.

كما كشف شوبير أن وسائل الإعلام السعودية أفادت بوصول صلاح إلى مدينة جدة خلال الأسبوع الجاري في زيارة لم تتضح تفاصيلها بعد، مشيدًا بتضامن الجماهير المصرية مع اللاعب خلال أزمته مع مدرب ليفربول.