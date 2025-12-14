بيتكوفيتش يعلن سر عدم تواجد أشرف عبادة في أمم أفريقيا

علق مدرب المنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن عدم تواجد مدافع المنتخب أشرف عبادة، في قائمة المنتخب الوطني الاول للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات صحفية:" عدم استدعاء اللاعب المتألق " أشرف عبادة " لقائمة الجزائر يعود لسبب إداري فقط، وهو عدم تواجده في القائمة الموسعة (55 لاعبًا) التي تم إرسالها مسبقًا إلى الاتحاد الإفريقي دون أي انتقاص من قيمته الفنية

وشدد بيتكوفيتش على أن عبادة يبقى ضمن حساباته المستقبلية، مؤكدًا أنه لاعب يملك إمكانيات متميزة، وأن باب المنتخب سيظل مفتوحًا أمامه