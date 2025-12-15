روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تتجهان نحو موسكو، خلال ليلة الأحد.

وقال سوبيانين، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو»، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط حطام الطائرة. وبعد نحو ساعة، أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى قرب العاصمة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت مساء الأحد بإسقاط 71 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية، إضافة إلى مياه بحر آزوف، خلال ثلاث ساعات فقط، من الساعة 20:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن تدمير 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أربع ساعات، في تصعيد ملحوظ للهجمات الجوية بالطائرات المسيرة.