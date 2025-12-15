قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 17 شخصا في كولومبيا إثر سقوط حافلة طلابية
مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
ما حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه؟.. اعرف رأي الدين
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تتجهان نحو موسكو، خلال ليلة الأحد.

وقال سوبيانين، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو»، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط حطام الطائرة. وبعد نحو ساعة، أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى قرب العاصمة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت مساء الأحد بإسقاط 71 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية، إضافة إلى مياه بحر آزوف، خلال ثلاث ساعات فقط، من الساعة 20:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن تدمير 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أربع ساعات، في تصعيد ملحوظ للهجمات الجوية بالطائرات المسيرة.

موسكو قوات الدفاع الجوي الروسية إسقاط مسيرتين أوكرانيتين وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بالمشاركة في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل آباء الكلية الإكليريكية بالمعادي للتهنئة بعيد الميلاد

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة

بالصور

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد