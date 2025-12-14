وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

توفيت اليوم السيدة إيمان إمام، شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، دون الإعلان حتى الآن عن موعد تشييع الجنازة أو تلقي العزاء.

نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه، قائلاً:

«خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي».

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة إسعاد يونس قد أعلنت رسميًا اعتزال الزعيم عادل إمام الفن، وذلك خلال لقائها على قناة DMC على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث قالت:

«للأسف الأستاذ عادل إمام أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني».

كما أعربت إسعاد يونس عن اشتياقها للفنانة عبلة كامل، متمنية عودتها إلى الساحة الفنية، قائلة إنها ستظل تحاول إقناعها بالعودة، إلى جانب الفنانة إنعام سالوسة.

ويُعد عادل إمام أحد أبرز رموز الفن العربي، وترك بصمة خالدة في السينما والمسرح والدراما عبر مسيرة فنية امتدت لعقود.