فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

الحلبة من أكثر المشروبات المناسبة لفصل الشتاء، ليس فقط لأنها تمنح إحساسًا رائعًا بالدفء، بل لما تقدمه من فوائد صحية مهمة للنساء.





فوائد الحلبة لصحة المرأة :

1. زيادة إدرار الحليب:

تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة (كمشروب أو كبسولات) قد تحفز الغدد اللبنية وتزيد من إنتاج الحليب لدى المرضعات.

2. تخفيف آلام الدورة الشهرية:

أظهرت الحلبة قدرتها على تخفيف عسر الطمث، أو الام الدورة الشهرية، ووفقًا لبعض الدراسات، أفادت النساء اللواتي تناولن مكملات الحلبة بانخفاض حاجتهن إلى مسكنات الألم لتقلصات الدورة الشهرية

3. تحسين الرغبة الجنسية:

قد تساعد الحلبة على تحسين الرغبة الجنسية لدى النساء من خلال زيادة مستويات هرمون الإستروجين

4. تساعد في التحكم بالوزن:

تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع والتحكم في الجوع.

5. تحسين صحة البشرة والشعر:

تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في تعزيز صحة البشرة والشعر، مما يساعد في علاج أمراض الجلد مثل الأكزيما، بالإضافة إلى تساقط الشعر لدى النساء.

6. تعزيز الهضم:

تُساعد الحلبة على الهضم، وقد تُساعد في علاج حرقة المعدة وعسر الهضم واضطراب المعدة، كما يُعتقد أنها تُخفف انتفاخ البطن ولها تأثير مُهدئ على الأمعاء.

7. تنظيم سكر الدم:

تُشير الدراسات إلى أن الحلبة قد تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى كل من الرجال والنساء.

المصدر DailyMedicalinfo