قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 17 شخصا في كولومبيا إثر سقوط حافلة طلابية
مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
ما حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه؟.. اعرف رأي الدين
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
رنا عصمت

الحلبة من أكثر المشروبات المناسبة لفصل الشتاء، ليس فقط لأنها تمنح إحساسًا رائعًا بالدفء، بل لما تقدمه من فوائد صحية مهمة للنساء.


 

فوائد الحلبة  لصحة المرأة :

1. زيادة إدرار الحليب:

تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة (كمشروب أو كبسولات) قد تحفز الغدد اللبنية وتزيد من إنتاج الحليب لدى المرضعات.

2. تخفيف آلام الدورة الشهرية:

أظهرت الحلبة قدرتها على تخفيف عسر الطمث، أو الام الدورة الشهرية، ووفقًا لبعض الدراسات، أفادت النساء اللواتي تناولن مكملات الحلبة بانخفاض حاجتهن إلى مسكنات الألم لتقلصات الدورة الشهرية

3. تحسين الرغبة الجنسية:

قد تساعد الحلبة على تحسين الرغبة الجنسية لدى النساء من خلال زيادة مستويات هرمون الإستروجين

4. تساعد في التحكم بالوزن:

تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع والتحكم في الجوع.

5. تحسين صحة البشرة والشعر:

تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في تعزيز صحة البشرة والشعر، مما يساعد في علاج أمراض الجلد مثل الأكزيما، بالإضافة إلى تساقط الشعر لدى النساء.

6. تعزيز الهضم:

تُساعد الحلبة على الهضم، وقد تُساعد في علاج حرقة المعدة وعسر الهضم واضطراب المعدة، كما يُعتقد أنها تُخفف انتفاخ البطن ولها تأثير مُهدئ على الأمعاء.

7. تنظيم سكر الدم:

تُشير الدراسات إلى أن الحلبة قد تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى كل من الرجال والنساء.

المصدر DailyMedicalinfo

فوائد الحلبة للنساء 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي الحلبة فوائد الحلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس المتقلب غدا

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

ترشيحاتنا

أرشيفية

روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة

تحذيرات عاجلة في الرياض:ر أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

تحذيرات عاجلة في الرياض: أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

بالصور

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد