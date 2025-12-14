قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

عبد العزيز جمال

شهدت محركات البحث، وعلى رأسها محرك «جوجل»، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي وباقات الموبايل، تزامنًا مع تداول أنباء غير صحيحة عن تحريك محتمل للأسعار خلال شهر ديسمبر 2025، وهو ما دفع شريحة واسعة من المواطنين للبحث عن الأسعار الرسمية المعتمدة من شركات الاتصالات.

وخلال السطور التالية، ننشر لكم أحدث أسعار باقات الإنترنت الأرضي وباقات المحمول، إضافة إلى أسعار كروت الشحن، وفق البيانات الرسمية الصادرة حتى اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025.

حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل الدائر بشأن تحريك أسعار كروت الشحن، مؤكدًا أنه لم تصدر أي قرارات رسمية جديدة تتعلق بزيادة الأسعار، وأن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير، سواء لكروت شحن المحمول أو كروت الإنترنت الأرضي، في مختلف الشركات.

باقات WE للإنترنت الأرضي

تواصل الشركة المصرية للاتصالات «WE» تقديم باقات الإنترنت الأرضي وفق الأسعار التالية
باقـة سوبر 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه
باقـة سوبر 200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه

140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا (شامل الضرائب).

200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا (شامل الضرائب).

250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا (شامل الضرائب).

400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا (شامل الضرائب).

1 تيرابايت: (السعر يختلف حسب العرض).
كما تتيح الشركة باقات WE Gold التي تمنح العملاء إمكانية ترقية السعة وفقًا لاحتياجات الاستخدام.

باقات فودافون للإنترنت الأرضي

جاءت أسعار باقات فودافون للإنترنت الأرضي كالتالي
باقة 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات
باقة 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا
باقة 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا

باقات أورانج للإنترنت الأرضي

أعلنت أورانج عن باقات بسرعات وسعات مختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي
سرعة 30 ميجابايت تبدأ من 210 جنيهات
سرعة 70 ميجابايت تبدأ من 520 جنيهًا
سرعة 100 ميجابايت تبدأ من 700 جنيه
سرعة 200 ميجابايت تبدأ من 1760 جنيهًا

باقات اتصالات للإنترنت الأرضي

تقدم شركة اتصالات مصر باقات الإنترنت الأرضي بنفس شرائح السعات المعتمدة، وتشمل
باقة 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات
باقة 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا
باقة 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا

باقات WE للمحمول

تواصل WE طرح باقات WE Space Mega التي تستهدف الاستخدام المكثف للإنترنت، ومن بينها
باقة 150 جيجابايت بسعر 75 جنيهًا
باقة 300 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا
كما توفر الشركة باقات مسبقة الدفع تبدأ من 10 جنيهات مقابل 625 ميجابايت، وتصل إلى 70 جنيهًا مقابل 6250 ميجابايت، مع عروض ضعف الباقة في بعض الأنظمة.

باقات فليكس من فودافون

تتراوح أسعار باقات فليكس بين 25 و55 جنيهًا، مع احتساب 6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت مخصصة للعبة PUBG
كما تتراوح الفئات من 60 إلى 100 جنيه، باحتساب 6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت مخصصة للعبة نفسها.

أسعار كروت شحن WE

كارت 13 جنيهًا يمنح رصيد 9.1 جنيه أو 345 وحدة بصلاحية يومين
كارت 16.5 جنيه يمنح رصيد 11.55 جنيه أو 490 وحدة بصلاحية 6 أيام
كارت 19 جنيهًا يمنح رصيد 13.75 جنيه أو 635 وحدة بصلاحية 7 أيام
كارت 26 جنيهًا يمنح رصيد 18.2 جنيه أو 865 وحدة بصلاحية 10 أيام
كارت 38 جنيهًا يمنح رصيد 26.6 جنيه أو 1300 وحدة بصلاحية 14 يومًا

أسعار كروت شحن فودافون

كارت 12.5 جنيه يباع بسعر 16.5 جنيه
كارت 15 جنيهًا يباع بسعر 19.50 جنيه برصيد فعلي 13.65 جنيه
كارت 20 جنيهًا يباع بسعر 26 جنيهًا برصيد فعلي 18.20 جنيه
كارت 29 جنيهًا يباع بسعر 38 جنيهًا برصيد فعلي 26.6 جنيه
كما تتوافر وحدات إضافية تبدأ من 300 وحدة وتصل إلى 750 وحدة بصلاحيات مختلفة.

أسعار كروت شحن اتصالات مصر

كارت 13 جنيهًا يمنح رصيد 9.1 جنيه بصلاحية يومين
كارت 16.5 جنيه يمنح رصيد 11.5 جنيه بصلاحية 6 أيام
كارت 19.5 جنيه يمنح رصيد 13.65 جنيه بصلاحية 7 أيام
كارت 26 جنيهًا يمنح رصيد 18.20 جنيه بصلاحية 10 أيام
كما تتوافر فئات بصلاحية 28 يومًا تبدأ من 39 جنيهًا وحتى 65 جنيهًا

أسعار كروت شحن أورانج

كارت 16.5 جنيه يمنح رصيد 11.55 جنيه أو 425 وحدة بصلاحية 6 أيام
كارت 19.5 جنيه يمنح رصيد 13.65 جنيه أو 550 وحدة بصلاحية 7 أيام
كارت 26 جنيهًا يمنح رصيد 18.20 جنيه أو 750 وحدة بصلاحية 10 أيام
وتصل الفئات ذات الصلاحية 28 يومًا إلى 65 جنيهًا

 

باقات الإنترنت الأرضي باقات الإنترنت الأرضي وباقات الموبايل أسعار كروت شحن فودافون أسعار كروت شحن اتصالات مصر أسعار كروت شحن أورانج أسعار كروت الشحن أسعار باقات الإنترنت الأرضي وباقات الموبايل

