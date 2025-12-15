متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن المواطنين يمكنهم تسديد فواتير الكهرباء من خلال المنصة الموحدة للخدمات الذكية للكهرباء، والتي تقدم 26 خدمة تشمل كل شيء بدءًا من تقديم طلب تركيب عداد وصولاً إلى الإجراءات النهائية لاستلام الخدمة، موضحا أن المنصة تخضع للمتابعة المستمرة لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وأشار عبد الغني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، إلى أن الوزارة حرصت خلال العام الماضي على تحسين جودة الخدمة وتطبيق معايير الجودة، من خلال قياس الوقت الذي يحتاجه المواطن للحصول على الخدمة من لحظة دخوله مركز الخدمة النموذجي وحتى استلامها.

وبخصوص شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، أوضح عبد الغني أن الوزارة توفر 361 ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية، لتسهيل وصول الخدمة إلى أكثر من 20 مليون عداد مسبق الدفع، مؤكدًا أن شركات الكهرباء تعمل على تسهيل سداد مقابل الخدمة دون أي زيادة في أسعار الكهرباء، كما أكد رئيس الوزراء في آخر مؤتمر صحفي.

وأضاف أن الوزارة استثمرت خلال العقد الأخير ما يقارب 2 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء، مع متابعة ميدانية دقيقة من القيادات، ووجود فرق دعم وطوارئ ولجان متابعة وتفتيش، إلى جانب منظومة شكاوى عبر الوزارة ومنصة الشكاوى الحكومية، لافتا إلى جهود تحسين جودة التشغيل داخل محطات الإنتاج، بما في ذلك خفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلووات ساعة من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا.

وفيما يخص أعطال بطاقات الشحن أو الحاجة لتغيير العدادات، أكد عبد الغني أن المواطنين يمكنهم مراجعة مراكز الخدمة لاستبدال البطاقة المعطلة على الفور دون الحاجة لتغيير العداد، أما تغيير العدادات فيتم فقط إذا كان العطل فنيًا أو نتيجة انتهاء العمر الافتراضي للعداد (15 سنة)، وتتحمل الشركة تكلفة التغيير، بشرط ألا يكون العطل نتيجة سوء استخدام.