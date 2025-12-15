قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع
فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الإسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع

عداد كهرباء
عداد كهرباء
محمد شحتة

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن المواطنين يمكنهم تسديد فواتير الكهرباء من خلال المنصة الموحدة للخدمات الذكية للكهرباء، والتي تقدم 26 خدمة تشمل كل شيء بدءًا من تقديم طلب تركيب عداد وصولاً إلى الإجراءات النهائية لاستلام الخدمة، موضحا أن المنصة تخضع للمتابعة المستمرة لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وأشار عبد الغني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، إلى أن الوزارة حرصت خلال العام الماضي على تحسين جودة الخدمة وتطبيق معايير الجودة، من خلال قياس الوقت الذي يحتاجه المواطن للحصول على الخدمة من لحظة دخوله مركز الخدمة النموذجي وحتى استلامها.

وبخصوص شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، أوضح عبد الغني أن الوزارة توفر 361 ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية، لتسهيل وصول الخدمة إلى أكثر من 20 مليون عداد مسبق الدفع، مؤكدًا أن شركات الكهرباء تعمل على تسهيل سداد مقابل الخدمة دون أي زيادة في أسعار الكهرباء، كما أكد رئيس الوزراء في آخر مؤتمر صحفي.

وأضاف أن الوزارة استثمرت خلال العقد الأخير ما يقارب 2 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء، مع متابعة ميدانية دقيقة من القيادات، ووجود فرق دعم وطوارئ ولجان متابعة وتفتيش، إلى جانب منظومة شكاوى عبر الوزارة ومنصة الشكاوى الحكومية، لافتا إلى جهود تحسين جودة التشغيل داخل محطات الإنتاج، بما في ذلك خفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلووات ساعة من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا.

وفيما يخص أعطال بطاقات الشحن أو الحاجة لتغيير العدادات، أكد عبد الغني أن المواطنين يمكنهم مراجعة مراكز الخدمة لاستبدال البطاقة المعطلة على الفور دون الحاجة لتغيير العداد، أما تغيير العدادات فيتم فقط إذا كان العطل فنيًا أو نتيجة انتهاء العمر الافتراضي للعداد (15 سنة)، وتتحمل الشركة تكلفة التغيير، بشرط ألا يكون العطل نتيجة سوء استخدام.

الكهرباء متحدث الكهرباء عدادات الكهرباء شحن عدادات الكهرباء الشكاوى الحكومية

