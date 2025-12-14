بالمواعيد.. تعرف على القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء بكفر الشيخ

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، فصل الكهرباء غدًا الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق في محافظة كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

خريطة فصل الكهرباء في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: الحمراء وتوابعها، جزء من سنهور المدينة، مجلس قروي الحصفة والقرى التابعة لها، الشهابية وتوابعها، جزء من قمسيون شرق، القرى السياحية ببلطيم، مجلس المدينة، وقلين البلد، منطقة سوق سيدي مبارك، منطقة شارع المستشفى، منطقة الشهداء ومنطقة حمدين بمدينة بلطيم، والكراكات وتوابعها.

وأشارت الشركة إلى بدء فصل الكهرباء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، ماعدا منطقة القرى السياحية ببلطيم سيتم فصل الكهرباء فيها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.