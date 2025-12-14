إصدار 82 ترخيصا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي المتنقل| صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفرالشيخ، والتي تقدم أكثر من 152 خدمة محلية متنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل يتم تسييرها بجميع قرى ومدن المحافظة، وتعمل من خلال كوادر مدربة تضم موظفي شباك وموظف خزينة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، ويمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر في أماكن تواجدهم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن السيارة تقدم أكثر من 152 خدمة، من أبرزها جميع خدمات السداد، ودفع الإيجارات والأقساط، وتجديد رخص المحال التجارية والإشغالات والإعلانات، والاطلاع على التراخيص السابقة، والاستعلام عن موقف الرخصة، والمستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، وطلبات بدل فاقد لرخص البناء، وطلبات المعاينة، وذلك تحت الإشراف الكامل من الإدارات المعنية والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، إلى جانب خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة «مشروعك»، فضلًا عن إرشاد المواطنين إلى آليات التمويل والقروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في دعم الشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في إقامة مشروعات منتجة.

وأشاد عدد من المواطنين بالخدمات التي تقدمها سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، مؤكدين أنها توفر الوقت والجهد، فيما وجه محافظ كفرالشيخ المسؤولين بمتابعة سير العمل بالسيارة المتنقلة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على تعزيز منظومة التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات، تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.