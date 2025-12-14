وكيل تموين كفر الشيخ: تأمين مخزون السلع وصرف 75% من مقررات الشهر | صور

أجرى عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، اليوم، جولة تفقدية على مخازن السلع ومنافذ تعبئة السكر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضمان توافر السلع الاستراتيجية.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

واطمأن وكيل الوزارة، خلال جولته، على انتظام صرف السلع للتجار من الـ 22 فرعاً التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة.

وأشار المحاسب عادل الهابط، وكيل الوزارة، إلى أن نسبة ما تم صرفه للبطاقات التموينية من حصة الشهر الحالي بلغت 75%.