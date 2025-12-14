بطول 1200 متر.. محافظ كفر الشيخ يتابع تبطين مصرف أبو خشبة بالرياض| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين وتكاسي مصرف أبو خشبة بقرية الحصفة بمركز الرياض، بطول 1200 متر.

يأتي هذا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، كمحور رئيسي من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع القومي لتبطين وتغطية الترع يمثل نقلة حضارية ضمن خطط الدولة لتحسين عملية توزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع.

وأشار إلى أن المشروع يعد خطوة نوعية تسعى الحكومة من خلالها إلى تطوير شبكة الترع والمصارف، مما يسهم في الحد من تلوث البيئة والحفاظ على كميات المياه التي كانت تهدر نتيجة تسربها للتربة.